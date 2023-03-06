«О вкусах не спорят» в Заповедных кварталах

В Заповедных кварталах отметят Международный женский день. 8 марта в историческом месте пройдет камерный вечер «О вкусах не спорят» с лекциями о красоте вне времени, угощениями и авторскими ароматами.
В усадьбе Гусевых участники погрузятся в эпоху рубежа XIX-XX столетий, посмотрят на стиль и образ жизни горожан разных сословий. А после беседы о прошлом, гости почувствуют современные ароматы вместе с парфюмером Эльнарой Подберезской.
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18+
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