Нижегородские НХП в Москве

Магазин открылся после успешной выставки «Руками. Детям» в начале года. Поэтому организаторы решили открыть постоянный магазин.

Уже в этом месяце всю продукцию можно будет купить и в Нижнем — в магазинах «Нижний 800».





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Фото: Нижний 800