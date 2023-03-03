Нижегородские НХП в Москве

В центральном детском магазине на Лубянке открылся магазин нижегородского бренда «Руками. Детям». Тут можно купить современные изделия НХП нижегородских производителей: матрешки, развивающие игрушки, музыкальные инструменты и мебель для детской.
Магазин открылся после успешной выставки «Руками. Детям» в начале года. Поэтому организаторы решили открыть постоянный магазин.
Уже в этом месяце всю продукцию можно будет купить и в Нижнем — в магазинах «Нижний 800».
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Фото: Нижний 800
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