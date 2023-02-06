Астроном Леонид Еленин выступит в планетарии

Лектор расскажет, как на самом деле открывают кометы и астероиды, как астрономы понимают их опасность для нашей планеты, и что можно сделать, если такая угроза будет обнаружена.

Кроме того, в мероприятии примет участие лектор Нижегородского планетария Алексей Киселев. Он расскажет об уникальном природном явлении — падении Тунгусского метеорита и о своей экспедиции к месту происшествия.

Для входа в «Точку кипения - Мининский» нужно иметь при себе паспорт.

Регистрация здесь.

Адрес: площадь Минина и Пожарского, 7.





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Фото: unsplash