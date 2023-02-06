Астроном Леонид Еленин выступит в планетарии

14 февраля к годовщине падения Челябинского метеорита в нижегородском планетарии выступит астроном, первооткрыватель комет и астероидов Леонид Еленин.
Лектор расскажет, как на самом деле открывают кометы и астероиды, как астрономы понимают их опасность для нашей планеты, и что можно сделать, если такая угроза будет обнаружена.
Кроме того, в мероприятии примет участие лектор Нижегородского планетария Алексей Киселев. Он расскажет об уникальном природном явлении — падении Тунгусского метеорита и о своей экспедиции к месту происшествия.
Для входа в «Точку кипения - Мининский» нужно иметь при себе паспорт.
Регистрация здесь.
Адрес: площадь Минина и Пожарского, 7.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)