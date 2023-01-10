Чат-бот «Ярмарка Желаний»

Главная цель проекта — исполнить мечты детей-подопечных нижегородских благотворительных фондов.

Чтобы подарить сказку для одного из ребят, нужно перейти в чат-бот и выбрать желание. Не обязательно реализовывать его одному — можно написать оператору и он найдет того, кто поддержит идею.

Акция продлится до 14 января.

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Фото: архив пресс-служб