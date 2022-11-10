Космический праздник в «Планетарий 1»

Совсем скоро нижегородскому «Планетарию 1» исполнится год. Команда проекта приглашает нижегородцев на космический праздник. Гостей ждут квизы, лектории и подарки.
В программе:
- 15:00 — квиз «Теория большого взрыва» из шести туров
- 17:00 — лекция «Квантовый вакуум: как создать вещество из света». На лекции расскажут о новом инструменте, который позволит изучать квантовые свойства вакуума напрямую
- 18:30 — лекция «Как человечество покорит солнечную систему?»
- 20:00 — лекция под куполом Планетария. В августе 2022 года прошла очередная экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита нижегородских исследователей. Они поделятся результатами своей экспедиции и покажут видеоматериалы
Регистрация здесь.
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Фото: архив организаторов
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