Квесты, мастер-классы и промыслы на Ярмарке

Посетители увидят современные игрушки от российских производителей. Их создавали для активного обучения и развития детей всех возрастов. Они сочетают прогрессивные технологии производства и культурное наследие. Среди них: развивающие игровые наборы, конструкторы-головоломки, пазлы, настольные игры, кукольные домики, игрушки для сна и многое другое.

На площадке развернется настоящая торговая ярмарка с квестами и загадками, также пройдут мастер-классы и тематические развлечения в духе русских народных сказок.

Посетить уличную развлекательную программу можно с 11 по 13 октября бесплатно.

«НН.Собака.ru» информационный партнер Конгресса традиционной игрушки.





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