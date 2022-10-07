Квесты, мастер-классы и промыслы на Ярмарке

Мастера народных промыслов представят детские игрушки на выставке «Во что играют наши дети» на Нижегородской ярмарке. А это дымковские свистульки, городецкие и богородские деревянные игрушки, щепные птицы счастья, а также кировские матрешки.
Посетители увидят современные игрушки от российских производителей. Их создавали для активного обучения и развития детей всех возрастов. Они сочетают прогрессивные технологии производства и культурное наследие. Среди них: развивающие игровые наборы, конструкторы-головоломки, пазлы, настольные игры, кукольные домики, игрушки для сна и многое другое.
На площадке развернется настоящая торговая ярмарка с квестами и загадками, также пройдут мастер-классы и тематические развлечения в духе русских народных сказок.
Посетить уличную развлекательную программу можно с 11 по 13 октября бесплатно.
«НН.Собака.ru» информационный партнер Конгресса традиционной игрушки.
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