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«Зачем я это увидел?»: подкаст о нижегородской графике

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Просветительский проект Arzamas продолжает исследовать историю Нижнего Новгорода. На этот раз выпустил большой подкаст о графике. Поводом для выпуска стал фестиваль графики, который сейчас проходит в столице Приволжья.

 

На портале Arzamas вышел большой подкаст о графике в рамках проекта «Зачем я это увидел?».

Илья Доронченков и Кирилл Головастиков в подкасте обсудили, что объединяет карандаш, мел, линолеум и соус, почему гравюры Гойи невозможно описать словами и что может графика, чего не может живопись.



 

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