«Зачем я это увидел?»: подкаст о нижегородской графике

На портале Arzamas вышел большой подкаст о графике в рамках проекта «Зачем я это увидел?».

Илья Доронченков и Кирилл Головастиков в подкасте обсудили, что объединяет карандаш, мел, линолеум и соус, почему гравюры Гойи невозможно описать словами и что может графика, чего не может живопись.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.



