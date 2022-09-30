«Зачем я это увидел?»: подкаст о нижегородской графике

Просветительский проект Arzamas продолжает исследовать историю Нижнего Новгорода. На этот раз выпустил большой подкаст о графике. Поводом для выпуска стал фестиваль графики, который сейчас проходит в столице Приволжья.
На портале Arzamas вышел большой подкаст о графике в рамках проекта «Зачем я это увидел?».
Илья Доронченков и Кирилл Головастиков в подкасте обсудили, что объединяет карандаш, мел, линолеум и соус, почему гравюры Гойи невозможно описать словами и что может графика, чего не может живопись.
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