«Венецианский вечер» в парке «Швейцария»

В «Территории эмоций» пройдет «Венецианский вечер». Ведущая — библиотерапевт Анна Медведева.
На вечере расскажут историю итальянского города, описанной в книге классика англиканской литературы Питера Акройда «Венеция. Прекрасный город». Также гости услышат музыку, вдохновленную Венецией и написанную в ней, узнают больше о традиционной венецианской живописи «ведуте» и «каприччио».
Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
29 сентября в 19:00.
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Фото: с сайт проекта
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