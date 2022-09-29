«Венецианский вечер» в парке «Швейцария»

На вечере расскажут историю итальянского города, описанной в книге классика англиканской литературы Питера Акройда «Венеция. Прекрасный город». Также гости услышат музыку, вдохновленную Венецией и написанную в ней, узнают больше о традиционной венецианской живописи «ведуте» и «каприччио».

Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

29 сентября в 19:00.







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Фото: с сайт проекта