По набережной Федоровского в поисках Жюля Верна

18 сентября по набережной Федоровского пройдет экскурсия на французском или русском языках. Прогулка пройдет в рамках фестиваля «Жюль Верн: Полет Мысли!». Проект призван побудить читать научную фантастику, проводить исследования, путешествовать и открывать миры Жюля Верна через графический роман, фанфикшен и моделирование.
автор фото — Андрей Орехов
Фестиваль проводится осенью в рамках Марафона культурных событий «Культурный район».
Важно: каждый желающий сможет посетить экскурсию на французском или русском языках по предварительной регистрации.
Место встречи: набережная Федоровского, 3.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)