18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

По набережной Федоровского в поисках Жюля Верна

Поделиться:

18 сентября по набережной Федоровского пройдет экскурсия на французском или русском языках. Прогулка пройдет в рамках фестиваля «Жюль Верн: Полет Мысли!». Проект призван побудить читать научную фантастику, проводить исследования, путешествовать и открывать миры Жюля Верна через графический роман, фанфикшен и моделирование.

 

автор фото — Андрей Орехов

Фестиваль проводится осенью в рамках Марафона культурных событий «Культурный район».

Важно: каждый желающий сможет посетить экскурсию на французском или русском языках по предварительной регистрации.

Место встречи: набережная Федоровского, 3.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 




 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: