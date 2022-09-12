По набережной Федоровского в поисках Жюля Верна

18 сентября по набережной Федоровского пройдет экскурсия на французском или русском языках. Прогулка пройдет в рамках фестиваля «Жюль Верн: Полет Мысли!». Проект призван побудить читать научную фантастику, проводить исследования, путешествовать и открывать миры Жюля Верна через графический роман, фанфикшен и моделирование.