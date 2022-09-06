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Семейный праздник в «Заповедных кварталах»

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«Заповедные кварталы» откроют большой семейный праздник: игры в садах, квесты, экскурсии и программы для детей и подростков.

 

Программа на 10 сентября:

  • 12:00 – «Портал в квартал» — семейный тур в компании харизматичного гида и хитрой ведущей квеста
  • 13:30 – «Путешествие во времени» — запутанный квест по сумеречному кварталу в компании журналиста
  • 15:00 – «Как стать великим?» — иммерсивная прогулка для подростков
  • 17:00 – «Заповедные кварталы. Первый взгляд» — большая обзорная экскурсия по кварталу.

В этот день все билеты будут по льготной цене, а детям до шести лет — бесплатный вход на все события. Регистрация здесь.

Вечером того же откроется киноклуб. Покажут фильм «Сквозь снег» от режиссера Пон Чжун Хо. Начало в 20:00.

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