Семейный праздник в «Заповедных кварталах»

Программа на 10 сентября:

12:00 – «Портал в квартал» — семейный тур в компании харизматичного гида и хитрой ведущей квеста

13:30 – «Путешествие во времени» — запутанный квест по сумеречному кварталу в компании журналиста

15:00 – «Как стать великим?» — иммерсивная прогулка для подростков

17:00 – «Заповедные кварталы. Первый взгляд» — большая обзорная экскурсия по кварталу.

В этот день все билеты будут по льготной цене, а детям до шести лет — бесплатный вход на все события. Регистрация здесь.

Вечером того же откроется киноклуб. Покажут фильм «Сквозь снег» от режиссера Пон Чжун Хо. Начало в 20:00.

18+





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