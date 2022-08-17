На Нижневолжской набережной развернется ярмарка ко Дню города

Программа стартует в 13:00 и продлится до 17:00 напротив Туристско-информационного центра, ротонда №3.

К 801-летию Нижнего можно посмотреть и поучаствовать:

в мастер-классах по украшению декоративных салфеток в технике «Верховая набойка на ткани»

выставке авторских самоваров и окладов икон ручной работы

уроках безопасного вождения самокатов

мастер-классе по вязанию морских узлов

играх, выступлениях и танцах.







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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»