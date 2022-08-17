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На Нижневолжской набережной развернется ярмарка ко Дню города

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В День города, 20 августа, на Нижневолжской набережной откроется ярмарка народных промыслов. В домиках можно будет купить сувениры, созданные нижегородскими мастерами.

 

Программа стартует в 13:00 и продлится до 17:00 напротив Туристско-информационного центра, ротонда №3.

К 801-летию Нижнего можно посмотреть и поучаствовать:

  • в мастер-классах по украшению декоративных салфеток в технике «Верховая набойка на ткани»
  • выставке авторских самоваров и окладов икон ручной работы
  • уроках безопасного вождения самокатов
  • мастер-классе по вязанию морских узлов
  • играх, выступлениях и танцах.



 

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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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