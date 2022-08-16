Ужин-реконструкция на Нижегородской ярмарке

Можно попробовать — салат, холодные закуски, супы, горячее и десерт с чаем из самовара. Эффект полного погружения обеспечат — вальс, выступления вокалистки с романсами, манеры актеров иммерсивного спектакля и блюда локальной кухни, приготовленные по дореволюционным рецептам.

20 августа Время: с 19:00 до 21:00, сбор гостей – 18:30. Место: Гербовый зал Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13), вход напротив фонтана. Стоимость билета: 4800 рублей Специальное предложение: 4080 рублей (при покупке трех и более билетов по промокоду «ЯРМАРКА»). Билеты можно приобрести: в кафе «Самоварная» (улица Совнаркомовская, 13)

teatr.yarmarka.ru

забронировать по телефону: 8 951 906 74 05 12+