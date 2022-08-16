Ужин-реконструкция на Нижегородской ярмарке

Нижегородская ярмарка вновь откроет двери гастроразвлечений и проведет ужин-реконструкцию. Театрализованное гастрономическое шоу погрузит гостей в купеческие приемы: гостям предложат специальное меню блюд по старинным рецептам XIX века в авторской подаче.
Можно попробовать — салат, холодные закуски, супы, горячее и десерт с чаем из самовара. Эффект полного погружения обеспечат — вальс, выступления вокалистки с романсами, манеры актеров иммерсивного спектакля и блюда локальной кухни, приготовленные по дореволюционным рецептам.
20 августа
Время: с 19:00 до 21:00, сбор гостей – 18:30.
Место: Гербовый зал Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13), вход напротив фонтана.
Стоимость билета: 4800 рублей
Специальное предложение: 4080 рублей (при покупке трех и более билетов по промокоду «ЯРМАРКА»).
Билеты можно приобрести:
- в кафе «Самоварная» (улица Совнаркомовская, 13)
- teatr.yarmarka.ru
- забронировать по телефону: 8 951 906 74 05
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