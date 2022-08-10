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Авторский квиз «Есть вопросики»

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19 августа состоится первая игра проекта от Светланы Головановой, Анастасии Орловой и Надежды Рыбиной.

Участников квиза «Есть вопросики» ждут авторские туры, несколько новых игровых механик, спецгость со спецпризом, классные подарки для победителей, афтепати с необычным казино и потомственной гадалкой, гостеприимный бар. К участию приглашаются команды по 4-6 человек. Необходима предварительная регистрация. 

Подробности и регистрация по телефонам: 8-905-195-89-84 Светлана, 8-903-601-37-05 Надежда, 8-920-044-66-88 Анастасия

Дата: 19 августа
Время: 19:00
Место: штаб-квартира The Village
Стоимость: 1498 рублей с человека
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