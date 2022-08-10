Авторский квиз «Есть вопросики»

Участников квиза «Есть вопросики» ждут авторские туры, несколько новых игровых механик, спецгость со спецпризом, классные подарки для победителей, афтепати с необычным казино и потомственной гадалкой, гостеприимный бар. К участию приглашаются команды по 4-6 человек. Необходима предварительная регистрация.



Подробности и регистрация по телефонам: 8-905-195-89-84 Светлана, 8-903-601-37-05 Надежда, 8-920-044-66-88 Анастасия



Дата: 19 августа

Время: 19:00

Место: штаб-квартира The Village

Стоимость: 1498 рублей с человека

18+