В парке «Швейцария» пройдет фестиваль молодежной культуры «Рупор»

23 июля в парке «Швейцария» откроется «Рупор» фест. Целый день на площадке гостей будут ждать творческие активности, а еще много танцев и мастер-классов.
Расписание главной сцены:
- 12:15 — танцевальные батлы All Styles Battle 1x1 от Good Foot под DJ-сеты
- 14:00 — танцевальный мастер-класс по Hip-Hop
- 5:00 — конкурс-шоу косплееров Нижнего
- 16:10 — танцевальный мастер-класс по VOGUE
- 16:40 — DJ Nazin
- 17:10 — выступление призеров РСВ HSE Dansing Crew и Жени Герц
- 17:30 — выступление Антона Киреева
- 18:30 — хэдлайнер DJ CAMZNAEW
- 19:30 — концерт Electric Lines
- 13:00, 14:30, 15:30 — DJ-сеты от выпускников Школы креативных индустрий «Высота».
Работа тематических пространств: с 12:00 — зоны make up, тату, граффити, настольных и видеоигр и «Карта Мечты» от K-Pop сообщества. С 14:00 — зона Pixar и иллюстраций.
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