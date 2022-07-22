В парке «Швейцария» пройдет фестиваль молодежной культуры «Рупор»

Расписание главной сцены:

12:15 — танцевальные батлы All Styles Battle 1x1 от Good Foot под DJ-сеты

14:00 — танцевальный мастер-класс по Hip-Hop

5:00 — конкурс-шоу косплееров Нижнего

16:10 — танцевальный мастер-класс по VOGUE

16:40 — DJ Nazin

17:10 — выступление призеров РСВ HSE Dansing Crew и Жени Герц

17:30 — выступление Антона Киреева

18:30 — хэдлайнер DJ CAMZNAEW

19:30 — концерт Electric Lines

13:00, 14:30, 15:30 — DJ-сеты от выпускников Школы креативных индустрий «Высота».

Работа тематических пространств: с 12:00 — зоны make up, тату, граффити, настольных и видеоигр и «Карта Мечты» от K-Pop сообщества. С 14:00 — зона Pixar и иллюстраций.

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