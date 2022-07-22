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В парке «Швейцария» пройдет фестиваль молодежной культуры «Рупор»

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23 июля в парке «Швейцария» откроется «Рупор» фест. Целый день на площадке гостей будут ждать творческие активности, а еще много танцев и мастер-классов.

 

Расписание главной сцены:

  • 12:15 — танцевальные батлы All Styles Battle 1x1 от Good Foot под DJ-сеты
  • 14:00 — танцевальный мастер-класс по Hip-Hop
  • 5:00 — конкурс-шоу косплееров Нижнего
  • 16:10 — танцевальный мастер-класс по VOGUE
  • 16:40 — DJ Nazin
  • 17:10 — выступление призеров РСВ HSE Dansing Crew и Жени Герц
  • 17:30 — выступление Антона Киреева
  • 18:30 — хэдлайнер DJ CAMZNAEW
  • 19:30 — концерт Electric Lines
  • 13:00, 14:30, 15:30 — DJ-сеты от выпускников Школы креативных индустрий «Высота».

Работа тематических пространств: с 12:00 — зоны make up, тату, граффити, настольных и видеоигр и «Карта Мечты» от K-Pop сообщества. С 14:00 — зона Pixar и иллюстраций.

 

 

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