Новый экскурсионный маршрут разработали к 150-летию Шаляпина в Нижнем Новгороде

К 150-летию Федора Шаляпина в столице Приволжья создали новый экскурсионный маршрут. Об этом сообщила директор городского департамента культуры администрации Светлана Гуляева.
Нижегородцы и гости города смогут отправиться в автобусно-экскурсионный тур «Великий писатель и великий голос России». Маршрут посвятили жизни и дружбе Максима Горького и Федора Шаляпина.
Можно будет заглянуть в музей-квартиру Горького и увидеть личные вещи Федора Шаляпина. Кроме того, услышать его знаменитый голос.
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Фото: museumgorkogo.ru
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