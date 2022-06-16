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Новый экскурсионный маршрут разработали к 150-летию Шаляпина в Нижнем Новгороде

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К 150-летию Федора Шаляпина в столице Приволжья создали новый экскурсионный маршрут. Об этом сообщила директор городского департамента культуры администрации Светлана Гуляева.

 

Нижегородцы и гости города смогут отправиться в автобусно-экскурсионный тур «Великий писатель и великий голос России». Маршрут посвятили жизни и дружбе Максима Горького и Федора Шаляпина.

Можно будет заглянуть в музей-квартиру Горького и увидеть личные вещи Федора Шаляпина. Кроме того, услышать его знаменитый голос.


 

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Фото: museumgorkogo.ru

 

 

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