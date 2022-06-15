Фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» вернется в Нижний Новгород этим летом

Фестиваль станет большим городским праздником, посвященным крафтовой культуре.

В программе мероприятия — дегустации популярных и редких сортов крафта, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и насыщенная музыкальная программа.