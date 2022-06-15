Фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» вернется в Нижний Новгород этим летом

Традиционный фестиваль крафтовых культур «Горький Крафт» пройдет 2-3 июля в фудмолле «Порт» в Нижнем Новгороде.
Фестиваль станет большим городским праздником, посвященным крафтовой культуре.
В программе мероприятия — дегустации популярных и редких сортов крафта, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и насыщенная музыкальная программа.
2 и 3 июля
Время: с 12:00
Место: улица Красная Слобода, 9
Специальные гости фестиваля:
- группа БИРТМАН
- группа Billy's band
- группа ГУДТАЙМС
- Карл Хламкин и «Давай забухаем оркестр»
- группа RASTY SHARK'S
Стоимость билетов — 1500 рублей.
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