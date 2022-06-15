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Фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» вернется в Нижний Новгород этим летом

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Традиционный фестиваль крафтовых культур «Горький Крафт» пройдет 2-3 июля в фудмолле «Порт» в Нижнем Новгороде.

 

Фестиваль станет большим городским праздником, посвященным крафтовой культуре.

В программе мероприятия — дегустации популярных и редких сортов крафта, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и насыщенная музыкальная программа.

2 и 3 июля

Время: с 12:00

Место: улица Красная Слобода, 9

 

 

Специальные гости фестиваля:

  • группа БИРТМАН
  • группа Billy's band
  • группа ГУДТАЙМС
  • Карл Хламкин и «Давай забухаем оркестр»
  • группа RASTY SHARK'S

Стоимость билетов — 1500 рублей.

 

 

 

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