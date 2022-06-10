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Иммерсивные экскурсии, усадебные чаепития и ночные прогулки: публикуем программу в «Заповедных кварталах»

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«Заповедные кварталы» опубликовали событийную программу на июнь 2022 года. В этом сезоне для нижегородцев и туристов приготовили новую событийную программу с фестивалями, пикниками и экскурсиями.

 

В международный день пикника, 18 июня, в «Заповедных кварталах» впервые будет организован фестиваль еды и усадебного отдыха «День пикников».

В программе — совместная варка варенья, чаепития со сладостями и рассказ гастро-исследователя под названием «Чай с Горьким. Что пил и ел человек-легенда?». Также, ночное иммерсивное чаепитие, кулинарные мастер-классы по приготовлению пиццы и мастер-класс по фризлайту.

День пикников 18 июня пройдет на двух площадках одновременно — в Тайном саду (во дворе Славянской, 3) и в Саду мечтателей и изобретателей (площадка между Короленко, 15 и 17).

Подробнее с программой можно познакомиться здесь.


 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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