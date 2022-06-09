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На сцене Cargo Cult выступит Андрей Преображенский

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Уже завтра, 10 июня, в баре Cargo Cult выступит Андрей Преображенский в рамках самопровозглашенного тура «Сам себе поэт». Сразу после промо-альянс «СИНТЭТИКА» приготовила программу.

 

Нижегородцы могут помнить Преображенского как участника круиза по Волге «Большая Вода» Esthetic joys. На сцене также выступят — Оля Алло и Замир Миров.

Программа от промо-альянса «СИНТЭТИКА»:

  • 23:00 — wannamore
  • 00:00 — dancho
  • 01:00 — tömny

Вход: 200 рублей, если репостнуть этот пост. Без репоста — 300 рублей.


 

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