На сцене Cargo Cult выступит Андрей Преображенский

Уже завтра, 10 июня, в баре Cargo Cult выступит Андрей Преображенский в рамках самопровозглашенного тура «Сам себе поэт». Сразу после промо-альянс «СИНТЭТИКА» приготовила программу.
Нижегородцы могут помнить Преображенского как участника круиза по Волге «Большая Вода» Esthetic joys. На сцене также выступят — Оля Алло и Замир Миров.
Программа от промо-альянса «СИНТЭТИКА»:
- 23:00 — wannamore
- 00:00 — dancho
- 01:00 — tömny
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