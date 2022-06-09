На сцене Cargo Cult выступит Андрей Преображенский

Нижегородцы могут помнить Преображенского как участника круиза по Волге «Большая Вода» Esthetic joys. На сцене также выступят — Оля Алло и Замир Миров.

Программа от промо-альянса «СИНТЭТИКА»:

23:00 — wannamore

00:00 — dancho

01:00 — tömny

Вход: 200 рублей, если репостнуть этот пост. Без репоста — 300 рублей.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.