По Нижнему Новгороде проведут экскурсии с франкоговорящим гидом

По Стрелке и Автозаводскому районам проведут экскурсии с франкоговорящим гидом. Рекомендованный уровень владения языком — A2+.
Программа прогулок:
26 мая — экскурсия по Стрелке. Это возможность познакомиться с памятниками архитектуры советской эпохи и современными амбициозными проектами.
4 июня — экскурсия по Автозаводу. В программу входит экскурсия по историческому центру района: по проспекту Октября, Серо-Бусыгинскому кварталу, Парку Славы. В конце прогулки будет возможность попробовать французские десерты в кондитерской «Круассан ДОРЭ».
Записаться на прогулку и узнать о программах подробнее можно здесь.
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Фото: pexels
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