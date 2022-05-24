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По Нижнему Новгороде проведут экскурсии с франкоговорящим гидом

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По Стрелке и Автозаводскому районам проведут экскурсии с франкоговорящим гидом. Рекомендованный уровень владения языком — A2+.

 

Программа прогулок:

26 мая — экскурсия по Стрелке. Это возможность познакомиться с памятниками архитектуры советской эпохи и современными амбициозными проектами.

4 июня — экскурсия по Автозаводу. В программу входит экскурсия по историческому центру района: по проспекту Октября, Серо-Бусыгинскому кварталу, Парку Славы. В конце прогулки будет возможность попробовать французские десерты в кондитерской «Круассан ДОРЭ».

Записаться на прогулку и узнать о программах подробнее можно здесь.



 

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Фото: pexels

 

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