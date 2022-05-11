На электрокаре по Нижегородскому кремлю. Новый формат экскурсий доступен горожанам

«Новый формат экскурсий призван ближе познакомить нижегородцев и гостей города с историей Нижнего Новгорода и его главной достопримечательностью. Значительный перепад высот — особенность территории Нижегородского кремля. Пока наша экскурсия на электромобиле проходит только по верхней части, но в ближайшем будущем мы запустим экскурсии и в нижнюю часть, к Ивановской башне, в планах также — задействовать Кремлевский бульвар», — отмечает директор ГБУ НО «Нижегородский кремль» Юрий Бортников.

Текст для аудиоэкскурсии подготовили экскурсоводы туристского информационного центра. Музыкальное оформление выполнил Максим Хрычев, работавший также над иммерсивной инсталляцией «Кузница Победы».







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Фото: архив пресс-служб