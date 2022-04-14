Промо-альянс «СИНТЭТИКА» проведет маскарад в традициях сказок Шахерезады и турецких сериалов

16 апреля в Штаб-квартире промо-альянс «СИНТЭТИКА» проведет арабский маскарад в лучших традициях сказок Шахерезады и турецких сериалов.
Гостей будут развлекать:
- skadegog64 — участник команды бара «Ровесник» — с диджей-сэтом и музыкальным перформансом
- MISH, который сыграет special dash-dash set
- givemeakiss, который унесет в сказочный мир тысячи и одной танцевальной ночи
16 апреля
Время: 22:00
Место: Штаб-квартира The Village (улица Почаинская, 17Ж)
Дресс-код: Восток — дело тонкое.
Вход:
- 400 рублей до 23:00,
- после 23:00 — 500 рублей (необходима предварительная регистрация)
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