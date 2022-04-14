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Промо-альянс «СИНТЭТИКА» проведет маскарад в традициях сказок Шахерезады и турецких сериалов

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16 апреля в Штаб-квартире промо-альянс «СИНТЭТИКА» проведет арабский маскарад в лучших традициях сказок Шахерезады и турецких сериалов.

 

Гостей будут развлекать:

  • skadegog64 — участник команды бара «Ровесник» — с диджей-сэтом и музыкальным перформансом
  • MISH, который сыграет special dash-dash set
  • givemeakiss, который унесет в сказочный мир тысячи и одной танцевальной ночи

16 апреля

Время: 22:00

Место: Штаб-квартира The Village (улица Почаинская, 17Ж)

 

 

Дресс-код: Восток — дело тонкое.

 

Вход:

  • 400 рублей до 23:00,
  • после 23:00 — 500 рублей (необходима предварительная регистрация)

 

 

Интервью креативного продюсера и создательницы промо-альянса «СИНТЭТИКА» Дарьи Колосовой о создании качественного локального промо-контента можно прочитать здесь.


 

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