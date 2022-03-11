Авторские экскурсии пройдут в квартале церкви Трех Святителей

Новые авторские экскурсии запустили в квартале церкви Трех Святителей в столице Приволжья. Исторические прогулки благодаря иммерсивному формату и интерактивным элементам позволят участникам узнать больше об истории города.
Искусствовед Антон Марцев впервые представит программу «Детали квартала. Крупно».
Участникам предлагают внимательно осмотреть оконные проемы и крышки колодцев, найти клейма на столетних кирпичах и изучать другие детали, на которые в обычной жизни не обратили бы внимания.
«В квартале церкви Трех Святителей в оконном проеме дома сохранилась очень редкая и изысканная форма стеклянного кирпича», — рассказывает Антон Марцев.
Авторская экскурсия Виктории Азаровой расскажет об интересных сюжетах и судьбах жителей квартала в XIX — XX веках. Участники узнают, что толкало благополучных жительниц городской окраины на революцию, как герои пьес Горького начинали свою семейную жизнь и чем она отличалась от современной.
Посмотреть расписание зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.
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Фото: сообщество «Заповедных кварталов»
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