Авторские экскурсии пройдут в квартале церкви Трех Святителей

Искусствовед Антон Марцев впервые представит программу «Детали квартала. Крупно».

Участникам предлагают внимательно осмотреть оконные проемы и крышки колодцев, найти клейма на столетних кирпичах и изучать другие детали, на которые в обычной жизни не обратили бы внимания.

«В квартале церкви Трех Святителей в оконном проеме дома сохранилась очень редкая и изысканная форма стеклянного кирпича», — рассказывает Антон Марцев.

Авторская экскурсия Виктории Азаровой расскажет об интересных сюжетах и судьбах жителей квартала в XIX — XX веках. Участники узнают, что толкало благополучных жительниц городской окраины на революцию, как герои пьес Горького начинали свою семейную жизнь и чем она отличалась от современной.

Посмотреть расписание зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.





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Фото: сообщество «Заповедных кварталов»