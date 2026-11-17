Узнали, какой будет премьерная (!) постановка Театра драмы по «Преступлению и наказанию».
Режиссер Александр Марин (в МХТ им. Чехова ставил «Утиную охоту», а в Нижнем – «Зойкину квартиру») выбрал жанр «сцены из романа», подчеркивая, что текст Достоевского гораздо глубже любого спектакля. Основные персонажи и поворотные моменты сохранены. Например, Дуня, стреляющая из револьвера, линия двойника главного героя, Свидригайлова, явление призрака Марфы Петровны, гротескная сцена поминок Мармеладова с фарсом Лужина, а также финальные эпизоды с признанием и раскаянием Раскольникова.
Марин предлагает не просто следить за расследованием убийства, а наблюдать, как меняется главный герой и его восприятие собственной идеи «о тварях дрожащих и право имеющих». Нерв в постановке, как и в книге, психологические поединки Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем.
В «Преступлении и наказании» принципиально задействованы молодые актеры труппы: «Вот эти споры и бесконечные революции ума происходят именно в молодом возрасте, когда тебе необходимо что-то привнести в этот мир. Тебе кажется, что это твое, оригинальное, то, что способно изменить, разрушить или спасти его».
Действие спектакля происходит в лаконичных декорациях маленьких помещений. Режиссерская сценография и свет Сергея Скорнецкого (лауреат «Золотой маски») ведут свое повествование о духовном возрождении Раскольникова. Например, обычная стремянка становится метафорой Голгофы, с которой он спускается на землю для покаяния, оставив свою гордыню. Костюмы Любови Шепеты исторически стилизованы, соответствуя эпохе, но при этом не создают ощущение реконструкции.
Александр Марин
режиссер
Если бы это не был Достоевский и его великий роман, то я бы назвал наш спектакль «Чистилище». По месту, где происходит вот эта вся история, которое не может покинуть Раскольников – комнате с красильщиками: шаг влево – тебя поймают, шаг вправо – ты свободен. Он не может избавиться от этого чувства, выйти из этой комнаты-чистилища. Единственное избавление – это пойти самому и, как говорила Соня: «Поклонись на все четыре стороны, поцелуй землю и скажи, «Это я убил»».
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