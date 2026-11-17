Марин предлагает не просто следить за расследованием убийства, а наблюдать, как меняется главный герой и его восприятие собственной идеи «о тварях дрожащих и право имеющих». Нерв в постановке, как и в книге, психологические поединки Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем.

В «Преступлении и наказании» принципиально задействованы молодые актеры труппы: «Вот эти споры и бесконечные революции ума происходят именно в молодом возрасте, когда тебе необходимо что-то привнести в этот мир. Тебе кажется, что это твое, оригинальное, то, что способно изменить, разрушить или спасти его».

Действие спектакля происходит в лаконичных декорациях маленьких помещений. Режиссерская сценография и свет Сергея Скорнецкого (лауреат «Золотой маски») ведут свое повествование о духовном возрождении Раскольникова. Например, обычная стремянка становится метафорой Голгофы, с которой он спускается на землю для покаяния, оставив свою гордыню. Костюмы Любови Шепеты исторически стилизованы, соответствуя эпохе, но при этом не создают ощущение реконструкции.