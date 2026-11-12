Театр очень юного зрителя

Театр для самой юной публики открылся в октябре 2020‑го. Первое время команда не имела своего «дома». Он появился спустя год на Малой Покровской, 18 (в планах коллектива – переезд в более просторную локацию). По словам Татьяны, часто взрослые переживают, что ребенок младше трех лет не сможет «высидеть» спектакль (и ничего не поймет). Команда театра долгое время развеивала эти предубеждения на бесплатных показах и фестивалях.

Сейчас здесь играют для зрителя от 10 месяцев до 9 лет