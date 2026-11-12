Театр очень юного зрителя

Заглянули в «Домик» – первый в Нижнем бэби-театр (есть постановки для публики до года!).
Его создательница Татьяна Бурганова начинала в студенческом театре ННГАСУ. Через несколько лет, в 2019‑м, она решила приобщить свою годовалую дочь к миру сценического искусства. Однако театров, подходящих для этого возраста (где можно свободно вставать, играть и трогать реквизиты), она не нашла. Тогда Татьяна решила создать собственный, заручившись поддержкой единомышленников.
Театр для самой юной публики открылся в октябре 2020‑го. Первое время команда не имела своего «дома». Он появился спустя год на Малой Покровской, 18 (в планах коллектива – переезд в более просторную локацию). По словам Татьяны, часто взрослые переживают, что ребенок младше трех лет не сможет «высидеть» спектакль (и ничего не поймет). Команда театра долгое время развеивала эти предубеждения на бесплатных показах и фестивалях.
Сейчас здесь играют для зрителя от 10 месяцев до 9 лет
Татьяна Бурганова
создательница проекта
Родители – неотъемлемые участники процесса, особенно когда речь идет о детях до трех лет. В этом возрасте психика ребенка устроена так, что ему безопасно только рядом с мамой, и контакт с пространством и персонажами часто строится через нее. После спектакля мамы выходят довольными, потому что видят: малышу было комфортно. Он много исследовал, свободно двигался, ничего его не ограничивало, и при этом для его развития было сделано очень многое – через ритмические песенки, звуки, движения, игры. У нас небольшие группы – до десяти детей плюс взрослые (их присутствие обязательно). Продолжительность представления при этом – от 40 до 75 минут. Мы очень много рассказывали и показывали, что как раз этот формат не требует, чтобы ребенок «высиживал» спектакль: все продумано так, чтобы ребенку соответствующего возраста было комфортно.
В основе обширного репертуара – авторские постановки (на создание каждой уходит от двух месяцев до года). В основном все придумывается внутри «Домика» с участием педагогов и актеров. Есть спектакли‑погружения в среду: вместо сюжета – определенный контекст, и, оказавшись в нем, ребенок начинает его исследовать. Например, «Подарок для бабушки» (погружение в атмосферу деревни), «Африка». Есть новогодние постановки: «Зимние странички» и «Новогоднее чудо». На спектакле «Дом-океан» (мама-черепаха отпускает черепашонка самостоятельно исследовать океан) можно расчувствоваться, а пока «Ежик ищет счастье» – подучить английский. Много перформансов с сенсорным погружением. Например, «Пшенная сказка» и «Рисовая сказка». С помощью круп дети развивают мелкую моторику и тактильность (все по заветам Марии Монтессори).
Татьяна Бурганова
создательница проекта
В «Пшенной сказке» дети самостоятельно исследуют материал без каких‑либо правил и примеров – каждый делает это так, как ему хочется. В бэби‑спектаклях есть более конкретный сюжет с финалом, но и там сохраняется много свободы для детей. Например, под определенную музыку дети могут танцевать – каждый по‑своему, без «правильного» варианта. В спектакле «Машинки» ребенок рисует участок дороги, по которой поедет машинка, – и каждый делает это по‑своему. Мы выстраиваем пространство так, чтобы внутри заданных границ и условий у ребенка была свобода самовыражения, свобода игры и свобода творчества.
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