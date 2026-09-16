Первыми посмотрели генеральную репетицию легендарного балета «Анюта» в Оперном театре (главная премьера сезона!)

Сцены сменяют друг друга будто в кино. Стремительная кинематографическая динамика постановки напоминает о ее происхождении. В 1982 году на экраны вышел фильм-балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина, созданный по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее». Спойлер: 18-летняя девушка вступает в «выгодный» брак с патологически скупым мужчиной 52-х лет и в итоге, обретя власть над ним и успех в обществе, забывает о живущих в нужде братьях и отце.
Автор идеи телебалета – ленинградский режиссер и сценарист Александр Белинский. Работать над ее воплощением он позвал выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Владимира Васильева (он стал хореографом, сорежиссером, а также исполнителем роли отца главной героини). Телевизионную «Анюту» просмотрел директор неаполитанского театра Сан-Карло и предложил Васильеву поставить балет на сцене театра. Мировая премьера состоялась в Италии в 1986-м. В СССР спектакль впервые в том же году представили в Большом театре. Постановка получила большой успех в России и за рубежом. Спустя 40 лет «Анюту» впервые показывают в Нижнем Новгороде.
Хореограф-постановщик нижегородской версии балета – сам Владимир Васильев (готовим с ним большое интервью!). А сценография и костюмы Виктора Вольского – заслуженный деятель искусств РФ, московский художник, оформлял «Анюту» на нескольких сценах, включая Мариинский театр. Эскизы Вольского – переосмысление работ Беллы Маневич, которая создавала первоначальное оформление для телевизионной, а затем и для сценической версии в 1980-х.
В балете – 2 акта и 15 (!) картин. Локации сменяются за пару секунд – от скромной комнаты отца до роскошного бального зала.
Виктор Вольский
Сценограф
Декорации создают ту атмосферу пространства, настроение, состояние, описанные у Чехова, и которые у балетмейстера Владимира Васильева выстроены в изменчивой композиции. И та драматургия, которую Антон Павлович обозначил, живет на этой сцене в персонажах, в костюмах, в свете, в пластике. А что самое сложное было? Вы посмотрите сами: картины меняются одна за другой – это кинематографический прием. Перед нами комната Петра Леонтьевича, а ведь мгновение назад мы были в комнате Модеста Алексеевича.
Когда: 17-19 сентября в 18:30; 20 сентября в 15:00
Где: Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина, Белинского, 59
12+
Фото: Анастасия Волкова
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