Первыми посмотрели генеральную репетицию легендарного балета «Анюта» в Оперном театре (главная премьера сезона!)

Автор идеи телебалета – ленинградский режиссер и сценарист Александр Белинский. Работать над ее воплощением он позвал выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Владимира Васильева (он стал хореографом, сорежиссером, а также исполнителем роли отца главной героини). Телевизионную «Анюту» просмотрел директор неаполитанского театра Сан-Карло и предложил Васильеву поставить балет на сцене театра. Мировая премьера состоялась в Италии в 1986-м. В СССР спектакль впервые в том же году представили в Большом театре. Постановка получила большой успех в России и за рубежом. Спустя 40 лет «Анюту» впервые показывают в Нижнем Новгороде.

Хореограф-постановщик нижегородской версии балета – сам Владимир Васильев (готовим с ним большое интервью!). А сценография и костюмы Виктора Вольского – заслуженный деятель искусств РФ, московский художник, оформлял «Анюту» на нескольких сценах, включая Мариинский театр. Эскизы Вольского – переосмысление работ Беллы Маневич, которая создавала первоначальное оформление для телевизионной, а затем и для сценической версии в 1980-х.