Английское чаепитие и атмосфера тайны старинного дома

руководитель театра, режиссер

«Таинственный сад» обладает удивительной способностью увлекать читателей по всему миру уже более ста лет. Секрет его притягательности в атмосфере тайны, которая заложена в сюжете, и в истории преображения, когда заброшенный сад расцветает вместе с душами героев, а одиночество превращается в дружбу. Мы хотим показать зрителю, как место с историей может стать еще и пространством для чуда. Я люблю этот материал с детства: сама развожу сад и знаю имя каждого цветка. Когда режиссер находит в материале себя, он способен передать эту любовь зрителю. Именно так рождается не просто прочитанная, а прожитая история.