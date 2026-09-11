Английское чаепитие и атмосфера тайны старинного дома

В Доме Эвениуса пройдет первая сайт-специфик читка романа «Таинственный сад».
Идея проекта у независимого (и практически спонтанно возникшего!) театра кукол, предметов и фактур «Чёрная КуКурица» родилась при первом знакомстве с домом: «Когда мы узнали историю дома, увидели его английский огород и сад, он показался нам идеальным местом для формата site-specific. Так родилась идея оживить страницы любимой книги в формате театральной читки прямо здесь, среди старинных стен и зелени». Камерную атмосферу создадут с помощью полного погружения в произведение – герои встретят зрителей и вместе исследуют пространство аптекарского огорода и дома на Студеной. А после читки – традиционный five o’clock tea.
«Таинственный сад» (1911) англо-американской писательницы (в основном детской) Фрэнсис Бернетт считается классикой английской литературы. Роман пережил много постановок и киноадаптаций (есть, кстати, совсем недавняя с Колином Фёртом в главной роли). Это история девочки-сироты Мэри Леннокс, которая после смерти родителей отправляется в мрачное поместье дяди, пробирается в заброшенный сад и восстанавливает его вместе с друзьями: горничной Мартой, ее братом Диконом и мальчиком Колином. Оживляя сад, герои учатся дружить, верить в себя и заботиться друг о друге.
Светлана Коробова
руководитель театра, режиссер
«Таинственный сад» обладает удивительной способностью увлекать читателей по всему миру уже более ста лет. Секрет его притягательности в атмосфере тайны, которая заложена в сюжете, и в истории преображения, когда заброшенный сад расцветает вместе с душами героев, а одиночество превращается в дружбу. Мы хотим показать зрителю, как место с историей может стать еще и пространством для чуда. Я люблю этот материал с детства: сама развожу сад и знаю имя каждого цветка. Когда режиссер находит в материале себя, он способен передать эту любовь зрителю. Именно так рождается не просто прочитанная, а прожитая история.
Когда: 19 сентября, 14:00; 20 сентября, 16:00;
Где: Дом Эвениуса, Студеная, 45
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