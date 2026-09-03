«Настоящее достижение – не когда тебя хвалят, а когда в тебе узнают себя»

Сейчас в репертуаре «Дома внутреннего ребенка» (неофициальное название театра) 4 спектакля (готовится еще один, про романтику): «Хранители желаний», «Домовой», «Клоунская рыбалка Аси и Шуры» и «Улица». Возраст зрителей – от 5 до 90, потому что «в пять лет важно увидеть чудо, а в девяносто – вспомнить, что оно было».

В «Хранителях желаний» Ася и Исяй, пытаясь сберечь чужую мечту, учатся доверять и заботиться друг о друге. В постановке «Домовой» сочетаются искусство, психология и игра. Это история о праве быть собой, про одиночество и радости, когда тебя видят настоящим (актеры играют без масок и грима!). После «на сцену» выходят детские психологи, рассказывая про буллинг и право выражать эмоции без страха осуждения.