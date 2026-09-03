Знакомьтесь, первый в Нижнем театр клоунады «На краю света».
В 2017-м Евгения Кобелькова (в будущем клоун Ася) со своим напарником по студенческому театру ННГАСУ Виктором Лукиным (клоун Лу) учинили импровизированный перформанс на Покровке. Так родился их легендарный проект «Мономимы», выросший к 2025 году в театр клоунады «На краю света» (третий артист труппы – Светлана Кочеткова, она же Шура). Этим летом оба руководителя перенимали опыт у знаменитого на весь мир клоуна, комика и режиссера Cirque du Soleil Дэвида Шайнера!
Сейчас в репертуаре «Дома внутреннего ребенка» (неофициальное название театра) 4 спектакля (готовится еще один, про романтику): «Хранители желаний», «Домовой», «Клоунская рыбалка Аси и Шуры» и «Улица». Возраст зрителей – от 5 до 90, потому что «в пять лет важно увидеть чудо, а в девяносто – вспомнить, что оно было».
В «Хранителях желаний» Ася и Исяй, пытаясь сберечь чужую мечту, учатся доверять и заботиться друг о друге. В постановке «Домовой» сочетаются искусство, психология и игра. Это история о праве быть собой, про одиночество и радости, когда тебя видят настоящим (актеры играют без масок и грима!). После «на сцену» выходят детские психологи, рассказывая про буллинг и право выражать эмоции без страха осуждения.
Евгения Кобелькова
Актриса
В детстве меня дразнили за внешность, и рядом не оказалось того, кто сказал бы: «Твои особенности – это твоя сила». Клоунада помогла мне это принять. Теперь я хочу, чтобы каждый ребенок в зале почувствовал то же самое. Так как много улыбок и слез мы видим на каждом показе. Теплые ладошки, тянущиеся к нам после спектакля, и взрослые, которые подходят и говорят: «Спасибо. Я будто себя увидела». Вот это и есть настоящее достижение – не когда тебя хвалят, а когда в тебе узнают себя. Мы знаем: клоунада в нашей стране долго была на обочине. Смешной, несерьезный, «для маленьких». Но мы чувствуем ее иначе. Это не про красные носы и кривляния. Это про способность говорить о самом хрупком без брони. Про умение быть смешным, когда больно. Про честность, которую не спрятать.
В «На краю света» раскрепощают и воодушевляют не только артисты, но и педагоги (Евгения и Виктор пребывают в обоих профессиональных измерениях): Ирина Седова – актриса и руководитель театра пластики и пантомимы «Малиновая гряда», Алиса Шмидт – танцовщица, хореограф и перформер, участница резиденций Дома культуры «ГЭС-2» и создатель фестиваля POEZDA, актриса Екатерина Шевшун – ученица Константина Райкина и Андрея Ярлыкова. В детских театральных студиях (4-17 лет) сейчас занимаются 36 начинающих артистов, а для взрослых в этом году запустили проект «Безобразник» (тренинги и встречи ждут всех, кто прошел кастинг).
Евгения Кобелькова
Актриса
Мы не столько взращиваем новых клоунов, сколько возвращаем людей к их исходному внутреннему состоянию, где нет шаблонов и навязанных мнений. Это пять месяцев интенсивного погружения в клоунаду, где теория встречается с практикой, а итогом становится настоящий спектакль. А чтобы у каждого была возможность прикоснуться к миру клоунады, мы создали лабораторию «PRO-сторы души», с которой выезжаем на разные площадки. Мы делимся самым важным, что есть в этом жанре – душой и средствами самовыражения, чтобы сердце начало «говорить» без страха. В этих мастер-классах участвуют люди, которые приходят, чтобы снова встретиться с собой – тем мальчиком или девочкой, которые когда-то умели смеяться без причины и верить без условий.
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