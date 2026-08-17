Фантасмагория ночного Петербурга, фонарь-икона в виде купола Исаакия и нос на ножках

Вадим Смирнов

режиссер

Если говорить о фантасмагории как о нагромождении противоречивых составляющих, здесь есть место всему. Безусловно, речь идет о потере личности, о том, осознает человек собственное место или нет, чего он стоит, зачем он прожигает жизнь. Тема спектакля – цена ошибки: каждый выбирает путь, выбирает, как он живет. Иногда, быть может, мы не задумываемся, к чему приводят наши решения – в этом заслуга или, наоборот, вина именно нас самих. Момент потери носа – момент потери самого себя. Поскольку все петербургские повести существуют в этом спектакле, то у каждого есть своя судьба, заблуждения, страдания по этому поводу, каждый теряет себя тем или иным способом. И вот насколько человеку удается не только осознать это, а, быть может, выдержать и не потерять собственную жизнь, с этим размышлением мы и обращаемся к зрителю. Задуматься, что он делает, какой шаг будет следующим.