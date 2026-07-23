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Театр

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Театральный фестиваль «Специфик» представил программу первого уикенда

С 31 июля по 2 августа вновь смотрим сайт-специфик спектакли в необычных локациях Нижнего. На трамплине К-60 на набережной Гребного канала покажут «Дни Турбиных» режиссера МХТ им. Чехова Филиппа Гуревича. История о русской интеллигенции в водовороте Гражданской войны, смены власти и разрушении привычных ориентиров развернется на месте, где когда-то стоял самый большой в СССР трамплин: «Пространство, где каждое движение связано с риском и необходимостью быстро принимать решения, становится точкой разговора о времени перемен».

Сергей Тонышев из «Сатирикона» ставит «Чайку» на берегу острова Гребневские пески – заброшенный пляж послужит сценой для великой чеховской пьесы о любви, творческих поисках и одиночестве.

«Когда-то здесь располагались ярмарочные ряды, а позже, в советское время, – популярный городской пляж. Сегодня это загадочная территория с уникальной флорой и фауной, затерянная посреди городского пейзажа».

В квартире напротив Театра драмы на Большой Покровской, 10 режиссер Антон Морозов разыграет театральный сериал «Маленькие трагедии» по мотивам пьес Пушкина. Перипетии трехсерийного спектакля («пир во время чумы», «моцарт и сальери» и «каменный гость») зрители будут наблюдать с улицы: действие происходит внутри старого доходного дома и рядом с ним, а все, что обычно скрыто от посторонних глаз, покажут в прямой трансляции на экранах.

Также вскоре организаторы обещают анонсировать программу второго уикенда фестиваля – 7–9 августа. Режиссеры Юрий Квятковский, Денис Парамонов, Владимир Данай и Кирилл Вытоптов представят постановки в четырех новых локациях и при участии артистов кино.

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