Театральный фестиваль «Специфик» представил программу первого уикенда

Сергей Тонышев из «Сатирикона» ставит «Чайку» на берегу острова Гребневские пески – заброшенный пляж послужит сценой для великой чеховской пьесы о любви, творческих поисках и одиночестве.

«Когда-то здесь располагались ярмарочные ряды, а позже, в советское время, – популярный городской пляж. Сегодня это загадочная территория с уникальной флорой и фауной, затерянная посреди городского пейзажа».

В квартире напротив Театра драмы на Большой Покровской, 10 режиссер Антон Морозов разыграет театральный сериал «Маленькие трагедии» по мотивам пьес Пушкина. Перипетии трехсерийного спектакля («пир во время чумы», «моцарт и сальери» и «каменный гость») зрители будут наблюдать с улицы: действие происходит внутри старого доходного дома и рядом с ним, а все, что обычно скрыто от посторонних глаз, покажут в прямой трансляции на экранах.

Также вскоре организаторы обещают анонсировать программу второго уикенда фестиваля – 7–9 августа. Режиссеры Юрий Квятковский, Денис Парамонов, Владимир Данай и Кирилл Вытоптов представят постановки в четырех новых локациях и при участии артистов кино.

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