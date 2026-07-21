«Главное – чтобы зритель чувствовал, что с ним говорят всерьез»

Прийти на спектакль, где главный герой – Ленинский район (что? да!), и внезапно увидеть, как человек из зала поднимается на сцену и становится одним из актеров: без заученных реплик, с уникальной в своем роде историей. Увидеть можно только один раз: следующее представление будет с другим «неактером»! Это «Вести Ленинского района» – вербатим (документальный спектакль на основе интервью с реальными людьми) театра «Преображение», который придумали режиссер Юрий Раменсков и драматург Иван Бочарников.
Откуда вообще эта идея – спектакль про район города?
Иван Бочарников: В 2025 году Ленинский район праздновал юбилей, и появилась мысль сделать масштабный спектакль – получить грант, собрать в честь 90-летия ровно 90 человек на сцене. Грант не получили, но идея о документальном спектакле осталась. «Вербатим» – непривычный термин, но на самом деле это разговор про всех нас – про нашу память, локальную идентичность.
Как можно по сюжету понять, что это история именно о Ленинском районе?
Юрий Раменсков: В нашем спектакле, который построен как прямой эфир некой радиостанции, оживают реальные топонимы – заповедные места, о которых многие уже и не помнят. Раньше, например, в Ленинском районе был ипподром. Вокруг него проходила линия Детской железной дороги, которая связывала целых три района – сейчас там многоэтажки. В парке «Дубки» в войну стояли «катюши», которые сбивали самолеты, бомбившие автозавод. Для жителей Ленинского района все это пока еще – живые воспоминания. В каждом спектакле кроме актеров – Константина Галушина и Антона Парамонова, исполняющих роль радиоведущих, принимают участие обычные люди, которые выходят на сцену и рассказывают про себя, свое восприятие места. Из этого и складывается спектакль.
Ленинский район для вас родной?
Иван Бочарников: Не совсем, я большую часть жизни провел в Канавине, и когда мне поручилинаписать пьесу про Ленинский, сначала растерялся. Но вспомнил, как в детстве ездил в кинотеатр «Россия», смотрел запоем по два-три фильма в день – это был первый многозальный кинотеатр в городе. Потом оказалось, что многие друзья живут в Ленинском районе, много воспоминаний нашлось!
Юрий Раменсков: А я в Ленинском районе вырос, окончил 177-ю школу с музыкально-эстетическим уклоном – именно она задала вектор в сторону искусства. Спустя годы и города вернулся в театр «Преображение», и это мой первый спектакль здесь.
И первый опыт в документальном жанре?
Юрий Раменсков: Да. Я режиссер классической школы, поставил больше тридцати спектаклей в разных городах – Екатеринбург, Курган, Ноябрьск, Петербург. Последние 10 лет работал в Тольятти. И впервые столкнулся с жанром, где нет написанной пьесы в привычном смысле, а есть работа с живыми людьми. Очень волновался, как это будет, но, оказалось, люди сейчас гораздо больше подготовлены к публичному контакту, чем раньше. Видимо, городу не хватало площадки, где жители могли бы высказаться и услышать самих себя. В Нижнем Новгороде сейчас нет такого жанра – документальный театр. Мы эту нишу заняли. И оказалось, что это нужно.
Как вы находите артистов-гостей для спектакля?
Иван Бочарников: По задумке это кто-то, кто сделал ценный вклад в развитие района: учителя, соцработники, руководители предприятий, врачи, экскурсоводы. На каждом показе – новые герои. Найти их бывает непросто, но самым рабочим оказался способ спросить у наших же гостей: «У вас есть интересные соседи?» Так находились люди буквально с одной лестничной площадки.
Юрий Раменсков: Мы репетируем интервью от начала до конца, знакомим с вопросами, но оставляем свободу. Человек сам себя редактирует. Тут есть опасность: мы все хотим выглядеть лучше. Бывает, на репетиции интервью получается намного интереснее – живое, шершавое, с волнением. А потом человек думает: «Как бы мне лучше показаться?» – и выдает прилизанный вариант. Всегда прошу: оставайтесь собой! Чем более настоящим и естественным вы будете, тем интереснее.
Кто из гостей запомнился больше всего?
Иван Бочарников: Учительница физкультуры из 70-й школы. Я не поверил, что она педагог с советских лет – голос молодой, выглядит прекрасно! Ломала «четвертую стену», круто взаимодействовала с залом, стреляла панчлайнами. Часть зрителей в зале были ее бывшими учениками, и после этого, если мы в качестве гостя зовем учителя, то всегда предлагаем привести и детей из своих классов. Ребята в шоке, когда их учительница вдруг выходит на сцену и превращается в героя спектакля.
Юрий Раменсков: Я бы выделил Александра Сурина, краеведа, сотрудника библиотеки имени Ленина. Он рассказывал байки про Ленинский район: мертвых космонавтов, трамвай-призрак. Некоторые гости меняют сам ход спектакля! Журналист Кирилл Савинов после представления написал стихи, которые переложили на мелодию – эта песня органично вошла в сюжет. Выходит, спектакль делает сам себя.
Вы довольно смело критикуете недостатки района – были недовольные?
Иван Бочарников: После премьеры нас какое-то время действительно гладили против шерсти. Но мы не можем отвечать за мнения, которые наши гости высказывают со сцены. Кроме того, спектакль в финале все равно «выходит к свету».
Юрий Раменсков: Юбилей существует не только для дифирамбов – он и для трезвого взгляда на себя. А когда это делает театр – это увеличительное стекло. Людям спектакль нравится, театральные критики, блогеры тепло отзывались о постановке. На этом фоне стало заметно: мы не только критикуем район – мы его еще и любим. И, честно говоря, рады, что спектакль получился честным.
Если вдруг поступит заказ написать подобную историю от другого района, предприятия, города – согласитесь?
Иван Бочарников: Мы не ищем таких заказов, нам интересны художественные темы, классика, пластическое направление – все же мы театр музыкально-пластической драмы.
Юрий Раменсков: В апреле вышла «Мышеловка» Агаты Кристи. Классический детектив – это совсем не документальная история, но главное – чтобы зритель чувствовал, что с ним говорят всерьез.
Текст: Марина Зинина
Фото: Артем Торопов
Арт-директор, визаж: Юлия Анисимова
Стиль: Мария Мужжухина
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