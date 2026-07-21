«Главное – чтобы зритель чувствовал, что с ним говорят всерьез»

Откуда вообще эта идея – спектакль про район города?

Иван Бочарников: В 2025 году Ленинский район праздновал юбилей, и появилась мысль сделать масштабный спектакль – получить грант, собрать в честь 90-летия ровно 90 человек на сцене. Грант не получили, но идея о документальном спектакле осталась. «Вербатим» – непривычный термин, но на самом деле это разговор про всех нас – про нашу память, локальную идентичность.

Как можно по сюжету понять, что это история именно о Ленинском районе?

Юрий Раменсков: В нашем спектакле, который построен как прямой эфир некой радиостанции, оживают реальные топонимы – заповедные места, о которых многие уже и не помнят. Раньше, например, в Ленинском районе был ипподром. Вокруг него проходила линия Детской железной дороги, которая связывала целых три района – сейчас там многоэтажки. В парке «Дубки» в войну стояли «катюши», которые сбивали самолеты, бомбившие автозавод. Для жителей Ленинского района все это пока еще – живые воспоминания. В каждом спектакле кроме актеров – Константина Галушина и Антона Парамонова, исполняющих роль радиоведущих, принимают участие обычные люди, которые выходят на сцену и рассказывают про себя, свое восприятие места. Из этого и складывается спектакль.

Ленинский район для вас родной?

Иван Бочарников: Не совсем, я большую часть жизни провел в Канавине, и когда мне поручилинаписать пьесу про Ленинский, сначала растерялся. Но вспомнил, как в детстве ездил в кинотеатр «Россия», смотрел запоем по два-три фильма в день – это был первый многозальный кинотеатр в городе. Потом оказалось, что многие друзья живут в Ленинском районе, много воспоминаний нашлось!

Юрий Раменсков: А я в Ленинском районе вырос, окончил 177-ю школу с музыкально-эстетическим уклоном – именно она задала вектор в сторону искусства. Спустя годы и города вернулся в театр «Преображение», и это мой первый спектакль здесь.

И первый опыт в документальном жанре?

Юрий Раменсков: Да. Я режиссер классической школы, поставил больше тридцати спектаклей в разных городах – Екатеринбург, Курган, Ноябрьск, Петербург. Последние 10 лет работал в Тольятти. И впервые столкнулся с жанром, где нет написанной пьесы в привычном смысле, а есть работа с живыми людьми. Очень волновался, как это будет, но, оказалось, люди сейчас гораздо больше подготовлены к публичному контакту, чем раньше. Видимо, городу не хватало площадки, где жители могли бы высказаться и услышать самих себя. В Нижнем Новгороде сейчас нет такого жанра – документальный театр. Мы эту нишу заняли. И оказалось, что это нужно.