«Когда люди в зале – как намагниченные, не в силах оторваться от действия на сцене – это не купишь и не изобразишь»

Сюжет об испанской аристократке, влюбившейся в своего секретаря, – но с музыкой в исполнении русского народного оркестра, костюмами, достойными кисти Веласкеса, и хором, который звучит на уровне лучших оперных сцен: Сергей Миндрин превратил «Собаку на сене» в самобытный феномен, который весь год собирает аншлаги и был номинирован на «Золотую маску». Режиссер спектакля, художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова – о том, как объединить испанскую классику с балалайками и сделать так, чтобы зрители аплодировали еще до первого аккорда.
О драматурге
В этом спектакле сошлось все: от материала до восприятия зрителей. Первое слагаемое успеха – конечно, Лопе де Вега, автор пьесы. Когда берешься за постановку, главное – чтобы материал тебя задевал лично. Для меня в мировой драматургии первый – Шекспир, второй – Чехов, и Лопе де Вега точно в первых рядах. Его пьеса дает потрясающие возможности говорить на темы, которые сегодня невероятно актуальны.
Вообще желание поставить ту или иную пьесу – это всегда момент вдохновения, знак свыше. Случайно услышанная песня, фраза, телефонный звонок: например, так было с «Бесприданницей», одним из наших самых удачных спектаклей, – я понял, что хочу поставить его, во время телефонного разговора с коллегой. Словно что-то высвечивается на моем «внутреннем табло», а уже потом я прикидываю возможности труппы.
О музыке
Зритель в основном знает эту историю по замечательному фильму, в котором звучит музыка Геннадия Гладкова. Но изначально Гладков писал именно мюзикл, а не сопровождение для кино. Его музыка настолько мощная, что равновелика тексту! Конечно, мы взяли ее.
О художниках и костюмах
Третий компонент успеха – работа нашего художника-постановщика. Хотелось окунуться в атмосферу испанского Возрождения, чтобы спектакль был театрально красивым – если понимать под красотой осмысленность, высокую эстетику. Чтобы у зрителя от спектакля оставалось впечатление, как от картин Веласкеса, Эль Греко, Сурбарана, и люди выныривали из повседневности, погружались в какую-то очень светлую и праздничную атмосферу. Наша Екатерина Крюкова нашла удивительное решение: белое гравюрное оформление и яркие костюмы той эпохи. Это поражает с первого момента! Сегодня на каждом показе этого спектакля, как только открывается занавес, в зале сразу раздаются аплодисменты.
О смелости и музыке
Еще одно нетривиальное решение – изложить испанскую тему голосами инструментов русского народного оркестра. Мы взяли музыкантов Нижегородского русского народного оркестра под руководством Бориса Схиртладзе и отправились записывать фонограмму на студию «Мосфильма». Идея принадлежала нашему звукорежиссеру Евгению Голубеву, а аранжировку делал Венедикт Пеунов. Приехали в великую студию, где записывались Шнитке, Ростропович, Рихтер, Высоцкий, Магомаев! Добивались тончайших нюансов, которые потом легли в основу музыкальной драматургии. Сама идея очень необычна: проникновенные и родные для любого российского зрителя звуки и тембры – и при этом испанский драйв.
Имя, без которого эта красота не могла бы воплотиться в реальность, – наш директор Николай Коровин. Всегда ставлю его в один ряд с главными создателями, потому что он – человек, который никогда не обрезает крылья. Для режиссера нет ничего ценнее, чем директор, который ищет способ воплотить любую художественную идею.
О певцах и артистах
В этом спектакле работа артистов оказалась на уровне замысла, несмотря на то что пьеса – в стихах, со сложными метафорами! Сделать такой текст понятным, действенным и естественным – задача огромной сложности. Совершенно убежден, что по вокальной составляющей мы можем конкурировать с любым музыкальным театром страны. Когда звучит хор, мощные голоса и оркестр, возникает ощущение оперного масштаба.
Честно говоря, сам я не очень люблю играть в своих спектаклях, хотя такое и случается. Это два разных режима – актерский и режиссерский. Когда я сижу в зале, я – ориентир для актера. А если играю сам, то не вижу, что творится вокруг, что надо подправить, чтобы спектакль не терял форму. Но в то же время режиссер должен быть актером, чтобы, если нужно, выйти и показать. В этом смысле моя актерская натура и мой опыт мне очень помогают.
О критиках и зрителях
Я не сижу в соцсетях, не отслеживаю комментарии, для меня главное – живая реакция. Когда люди в зале – как намагниченные, не в силах оторваться от действия на сцене – это не купишь и не изобразишь. Главная награда для нас – устойчивый зрительский успех. Если люди идут и идут на спектакль – значит они получают у нас что, чего не могут получить больше нигде.
В театре мы создаем миры, отличные от обыденности. Мы должны помочь людям поднять взгляд от земли и обратить его к небу. Если нам это удается – значит мы делаем свое дело не зря.
Текст: Марина Зинина
Фото: Артем Торопов
Арт-директор: Юлия Анисимова
Стиль: Алиса Токмянина
Волосы: HUB
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Кофе-партнера — «Стрелка кофе»
Энопартнера — Red Wall
Партнера — компанию СТАВИЛОН
Кейтеринг-партнера – Smart Catering
Видеопартнера — креативное продакшн-агентство НА СОВЕСТЬ!
Информационных партнеров — ВОЛГА 24 и ННТВ
Комментарии (0)