«Когда люди в зале – как намагниченные, не в силах оторваться от действия на сцене – это не купишь и не изобразишь»

О смелости и музыке

Еще одно нетривиальное решение – изложить испанскую тему голосами инструментов русского народного оркестра. Мы взяли музыкантов Нижегородского русского народного оркестра под руководством Бориса Схиртладзе и отправились записывать фонограмму на студию «Мосфильма». Идея принадлежала нашему звукорежиссеру Евгению Голубеву, а аранжировку делал Венедикт Пеунов. Приехали в великую студию, где записывались Шнитке, Ростропович, Рихтер, Высоцкий, Магомаев! Добивались тончайших нюансов, которые потом легли в основу музыкальной драматургии. Сама идея очень необычна: проникновенные и родные для любого российского зрителя звуки и тембры – и при этом испанский драйв.

Имя, без которого эта красота не могла бы воплотиться в реальность, – наш директор Николай Коровин. Всегда ставлю его в один ряд с главными создателями, потому что он – человек, который никогда не обрезает крылья. Для режиссера нет ничего ценнее, чем директор, который ищет способ воплотить любую художественную идею.

О певцах и артистах

В этом спектакле работа артистов оказалась на уровне замысла, несмотря на то что пьеса – в стихах, со сложными метафорами! Сделать такой текст понятным, действенным и естественным – задача огромной сложности. Совершенно убежден, что по вокальной составляющей мы можем конкурировать с любым музыкальным театром страны. Когда звучит хор, мощные голоса и оркестр, возникает ощущение оперного масштаба.

Честно говоря, сам я не очень люблю играть в своих спектаклях, хотя такое и случается. Это два разных режима – актерский и режиссерский. Когда я сижу в зале, я – ориентир для актера. А если играю сам, то не вижу, что творится вокруг, что надо подправить, чтобы спектакль не терял форму. Но в то же время режиссер должен быть актером, чтобы, если нужно, выйти и показать. В этом смысле моя актерская натура и мой опыт мне очень помогают.

О критиках и зрителях

Я не сижу в соцсетях, не отслеживаю комментарии, для меня главное – живая реакция. Когда люди в зале – как намагниченные, не в силах оторваться от действия на сцене – это не купишь и не изобразишь. Главная награда для нас – устойчивый зрительский успех. Если люди идут и идут на спектакль – значит они получают у нас что, чего не могут получить больше нигде.

В театре мы создаем миры, отличные от обыденности. Мы должны помочь людям поднять взгляд от земли и обратить его к небу. Если нам это удается – значит мы делаем свое дело не зря.