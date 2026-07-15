Квятковский, Данай, Гуревич и другие: фестиваль «СПЕЦИФИК» объявил даты и первых участников нового сезона

Среди режиссеров сезона – лауреат «Золотой маски» Юрий Квятковский (в числе прочего автор «Хипхоперы: Орфей & Эвридика»), Филипп Гуревич и Сергей Тонышев из «Современника», Денис Парамонов из Малого театра и Владимир Данай (помним его сайт-специфик «Грозу» в усадьбе Каменских на фестивале в 2023-м). Вновь обещают авторские интерпретации современного театра, постановки по мотивам русской классики, иммерсивные инсталляции и нетривиальные выходы.

В прошлом году спектакли «СПЕЦИФИК» собрали около 7,5 тыс. человек. Смотрели «Бесприданницу» на барже, горьковских «Мещан» в закрытом ТЦ «Этажи» и героев купринской «Ямы» у чайной на Кожевенной, а ещё «Русалку» в опустошенном бассейне «Дельфин» и «Калину красную» Шукшина в яхт-клубе под мостом.