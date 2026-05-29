От метафизической «Головы» Харламова до рэп-баттла по «Ревизору» Квятковского

С 1 по 9 июня смотрим спектакли со всей страны на фестивале «Комедiя-фест»
В программе 12 комедий – от философских до музыкальных. Играют труппы из Нижнего, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Краснодара, Архангельска и Сарапула.
Открывает фестиваль Санкт-Петербургский театр комедии «Бешеными деньгами» (реж. Татьяна Казакова). В роли матери главной героини – народная артистка России Ирина Мазуркевич. Также в первый день Театр «Комедiя» покажет мистический спектакль «Голова» по пьесе современного белорусского драматурга Константина Стешика в постановке Льва Харламова. По сюжету друг главного героя находит в метро и приносит домой живую и вполне самостоятельную голову.
Лев Харламов
драматург
Голова в пьесе появляется из совершенно конкретного места, которое, если «аллегорить», связано с подземностью и путем. Откуда она там появилась – один из вопросов, ответ на который ищут герои. Набоков призывал избегать аллегорического и символического толкования превращения Грегора Замзы в насекомое. Так и в «Голове» Стешика любой аллегорический, символический или метафорический подход сильно упростит понимание, ибо будет ответом и результатом, а «мысль изреченная есть ложь». Впрочем, каждый зритель при желании находит свою аллегорию, свой ответ, свою конкретику, и это очень верно. Но сначала путь, пройденный с героями. И поиск ответов на множество вопросов, из которых главные: «Кто мы? Откуда? Куда мы идём?».
Нижегородский ТЮЗ сыграет «Мнимого больного» Максима Меламедова по последней пьесе Мольера. Режиссер Игорь Ладейщиков (лауреат «Золотой маски») из Свердловского театра музыкальной комедии представит «Женитьбу гусара» по мотивам старинных русских водевилей. Драматический театр из удмуртского Сарапула везет спектакль «А Сережа выйдет?» с ностальгией по советскому детству, а Сухумский театр драмы им. Искандера – комедию положений «Пастух Махаз» про сурового пастуха, который растит семерых дочерей и мечтает о сыне.
Спектакль закрытия – «Ревизор: комедия в стихах» Московского Губернского театра. В руках маститого Юрия Квятковского гоголевские диалоги превращаются в рэп-баттлы, фокусируя внимание на богатстве смыслов текста и нелепости героев, которые его произносят.
Когда: 1 – 9 июня
Где: Нижегородский театр «Комедiя», КЦ «Рекорд», ЦТМ, ТЮЗ
от 12+
