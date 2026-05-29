От метафизической «Головы» Харламова до рэп-баттла по «Ревизору» Квятковского

Нижегородский ТЮЗ сыграет «Мнимого больного» Максима Меламедова по последней пьесе Мольера. Режиссер Игорь Ладейщиков (лауреат «Золотой маски») из Свердловского театра музыкальной комедии представит «Женитьбу гусара» по мотивам старинных русских водевилей. Драматический театр из удмуртского Сарапула везет спектакль «А Сережа выйдет?» с ностальгией по советскому детству, а Сухумский театр драмы им. Искандера – комедию положений «Пастух Махаз» про сурового пастуха, который растит семерых дочерей и мечтает о сыне.

Спектакль закрытия – «Ревизор: комедия в стихах» Московского Губернского театра. В руках маститого Юрия Квятковского гоголевские диалоги превращаются в рэп-баттлы, фокусируя внимание на богатстве смыслов текста и нелепости героев, которые его произносят.

Когда: 1 – 9 июня

Где: Нижегородский театр «Комедiя», КЦ «Рекорд», ЦТМ, ТЮЗ

от 12+