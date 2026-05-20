В Театр оперы и балета пройдет премьера «Богемы», которая уже 130 лет остается одной из самых исполняемых опер в мире

Пуччини – новатор. Он, как паромщик, перетаскивает оперу 19 века в век 20-й. Финал его произведений принципиально иной. Раньше были долгие драматические, истаивающие концовки, когда зритель мог вместе с артистами прожить смерть героя в прекрасном музыкальном длительном дуэте, испытывая катарсис. Пуччини делает финал фрустрирующим. Есть те, кто обожает Пуччини, и есть те, кто говорит: «Ой, это какие-то глицериновые слезы». Я думаю, что, конечно, здесь есть доля лукавства, потому что Пуччини предельно обнажает душу зрителя, и не каждый готов к этому эмоциональному раскрытию. «Богема» – абсолютно вневременная история, и неважно: случилась она в Париже в 1830-м, в Париже в 1920-м или в Нижнем Новгороде в 2026-м. Есть вещи, которые происходят с каждым из нас: встреча и любовь, смерть и утрата – то, что делит нашу жизнь на «до» и «после».