В Театр оперы и балета пройдет премьера «Богемы», которая уже 130 лет остается одной из самых исполняемых опер в мире

Впервые оперу показали в 1896-м в Королевском театре Турина (за последующие два года она побывала на всех мировых сценах).
В «Богеме» описываются события 1830 года: четверо независимых, но очень небогатых друзей (поэт Рудольф, художник Марсель, музыкант Шонар и философ Коллен), встречаются по вечерам в мансарде одного из домов Латинского квартала в Париже. Однажды к ним приходит хрупкая и нежная Мими, которая не только подарит свое сердце Рудольфу, но и преподаст суровый урок взросления всем «богемцам» через боль невыносимой потери.
Опера открывает международный фестиваль искусств «Стрелка» – одно из ключевых событий празднования 130-летия Всероссийской промышленно-художественной выставки (чтобы перенести нас в атмосферу рубежа столетий). Однако, «Богема» – произведение вневременное, рассказали нам в интервью (скоро!) художник-постановщик Этель Иошпа (облачила хор в яркие одежды, которые контрастируют со сдержанными тонами костюмов ключевых героев) и режиссер-постановщик Екатерина Одегова (сжала хронологию повествования до 24 часов!).
Екатерина Одегова
режиссер-постановщик
Пуччини – новатор. Он, как паромщик, перетаскивает оперу 19 века в век 20-й. Финал его произведений принципиально иной. Раньше были долгие драматические, истаивающие концовки, когда зритель мог вместе с артистами прожить смерть героя в прекрасном музыкальном длительном дуэте, испытывая катарсис. Пуччини делает финал фрустрирующим. Есть те, кто обожает Пуччини, и есть те, кто говорит: «Ой, это какие-то глицериновые слезы». Я думаю, что, конечно, здесь есть доля лукавства, потому что Пуччини предельно обнажает душу зрителя, и не каждый готов к этому эмоциональному раскрытию. «Богема» – абсолютно вневременная история, и неважно: случилась она в Париже в 1830-м, в Париже в 1920-м или в Нижнем Новгороде в 2026-м. Есть вещи, которые происходят с каждым из нас: встреча и любовь, смерть и утрата – то, что делит нашу жизнь на «до» и «после».
Когда: 4, 5, 6 июня в 18:30 и 7 июня в 15:00
Где: Нижегородский театр оперы и балета, Белинского, 59
18+
