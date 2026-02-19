Знакомьтесь, Евгения Кобелькова

Актриса

Мой первый непрофессиональный опыт случился в 2017 году, когда мы с друзьями из студенческого театра впервые вышли на Покровку в «Ночь музеев». Ночь, улица, фонари и музыка – все это соединилось в потрясающую атмосферу творчества. Вместе с моим напарником, Виктором Лукиным, мы выходили к людям не как артисты на сцене, а как проводники легкости. Так родился театральный проект «Мономимы». Каждое выступление превращалось в перформанс-терапию, в арт-сеанс, где клоунада была не цирковым жанром, а способом живого, почти тактильного контакта. В «Мономимах» я была всем: руководителем, менеджером, швеей, художником, маркетологом, дизайнером и, конечно, клоуном. Сегодня я с радостью открываю двери нашего театра «На краю света». И с особой теплотой вспоминаю «Мономимы» – не как этап, а как исток.