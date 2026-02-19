Знакомьтесь, Евгения Кобелькова

Она же клоун Ася, основатель театра клоунады «На краю света» (единственного в Нижнем!)
«Ну и клоун!» – говорили маленькой Жене бестактные взрослые (заставив долгие годы воспринимать эту профессию как оскорбление). «По тебе сразу видно – на сцену клоун вышел», – вынес вердикт Евгении, тогда студентке ННГАСУ, профессор кафедры режиссуры ГИТИСа Михаил Чумаченко, который помогал ставить этюды и номера по Чехову участникам театральной лаборатории при вузе. Девушка сначала расстроилась, но вскоре поняла, что в словах режиссера не было намерения обидеть, и отправилась изучать искусство клоунады: «Все встало на свои места. Я осознала, что клоун жил во мне всегда». Выбор поддержали папа и братья, а вот мама не приняла его до сих пор – она еще ни разу не видела Евгению на сцене.
Клоун Ася многогранна, в ней живут маленькая девочка Ася, небесная хранительница желаний Скрипачка Ася и добродушная бабушка Бабася. Своими учителями она называет Чаплина, Бастера Китона, Джеймса Тьерре, Полунина и Никулина, чьи образы и принципы стали фундаментом мастерства клоунессы. Практическое же умение владеть телом оттачивалось в непрерывной работе: сначала в студенческом театре под руководством Ирины Рубаненко, потом через акробатику, точечные мастер-классы и, главное, – бесчисленные репетиции. Но настоящей школой стал театральный проект «Мономимы».
Евгения Кобелькова
Актриса
Мой первый непрофессиональный опыт случился в 2017 году, когда мы с друзьями из студенческого театра впервые вышли на Покровку в «Ночь музеев». Ночь, улица, фонари и музыка – все это соединилось в потрясающую атмосферу творчества. Вместе с моим напарником, Виктором Лукиным, мы выходили к людям не как артисты на сцене, а как проводники легкости. Так родился театральный проект «Мономимы». Каждое выступление превращалось в перформанс-терапию, в арт-сеанс, где клоунада была не цирковым жанром, а способом живого, почти тактильного контакта. В «Мономимах» я была всем: руководителем, менеджером, швеей, художником, маркетологом, дизайнером и, конечно, клоуном. Сегодня я с радостью открываю двери нашего театра «На краю света». И с особой теплотой вспоминаю «Мономимы» – не как этап, а как исток.
«На краю света» – единственный сейчас в Нижнем театр клоунады, в котором она перестает быть «жанром для утренников». Второе, причем тоже официальное, название театра – «Дом внутреннего ребенка». В этом доме, «двери которого никогда не закрываются», люди получают не только представление, но и исцеляющий опыт принятия.
Евгения Кобелькова
Актриса
Здесь можно чувствовать. Здесь не оценивают и не исправляют. Это место, где перестаешь играть роли – возраст, статус, должность – и вдруг слышишь себя настоящего. В наших ежемесячных лабораториях клоунады взрослые зрители встречаются с собой – тем мальчиком или девочкой, которые когда-то умели смеяться без причины и верить без условий, и не важно, кто он по профессии – директор, актер, психолог или бухгалтер.
В 2025 году в театре «На краю света» стартовал «Цикл иммерсивных активностей "Клоунада Домовой"». Одноименный спектакль – одна из трех частей цикла, в котором сочетаются искусство, психология и игра. Это история о девочке Асе и ее друге, о праве быть собой и радости, когда тебя видят настоящим. После спектакля с детьми разговаривают детские психологи (например, про буллинг и выражение эмоции без страха осуждения).
