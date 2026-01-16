Узнали о планах Эдуарда Мусаханянца, назначенного в январе и. о. директора Нижегородского театра оперы и балета.
Он пришел на смену Айрату Тухватуллину, который руководил Оперным с февраля 2024-го, а в декабре минувшего года возглавил Театр оперы и балета Новосибирска.
Эдуард Мусаханянц – театральный продюсер, культурный менеджер и педагог. С 2024 года преподает на продюсерском факультете ГИТИСа. В проекте «Театр в кино» (телеканал «Культура») продюсировал фильм-оперу «Пиковая дама» в постановке Дмитрия Бертмана и Валерия Спирина, а затем еще три киноверсии спектаклей «Геликон-оперы». Здесь он работал с 2010 года, в последнее десятилетие в должности заместителя гендиректора. В числе прочего был одним из инициаторов реабилитационно-адаптационной программы «Арт-терапия (театротерапия): "Потому что ты нужен..."» для детей с особенностями развития, ментальными нарушениями, подростков и молодых людей с трудной судьбой (дважды реализован в Нижнем: в 2024 и 2025 годах).
В Нижний Новгород я как раз приехал за новыми идеями, а не с чемоданом старых. Конечно, опыт никуда не делся, он помогает не наступать на одни и те же грабли. Но мне бы очень хотелось, чтобы новые мысли прилетали не из папки «Успешно реализовано», а, условно говоря, из космоса. Посмотрим, что город и театр мне подскажут. Сначала нужно немного прибраться. Потом – присмотреться. После – послушать. И, что особенно важно, – прислушаться. Для меня сейчас важно найти общий язык с людьми, многие из которых все чаще смотрят на часы и работают строго по стрелке. А театр живет только тогда, когда в нем забывают о времени. Это не значит, что нужно отменить трудовой кодекс. Но театр – не территория суеты. Беда – когда из театра бегут. Радость – когда в нем задерживаются. Когда встречу со зрителем ждут как дорогое свидание. Когда к ней готовятся, не жалея времени. В театре не работают. В театре служат. Вот эту атмосферу служения я и надеюсь почувствовать.
Наш собеседник рассказывает, что минувшей осенью, оказавшись в Нижегородском театре оперы и балета как обычный зритель, и предположить не мог, какое непростое решение вскоре ему предстоит принять.
Я растерялся. Ушел в себя. Подумал. Вернулся. Долго молчал. Потом понял простую вещь: жизнь любит подкидывать вызовы. Особенно в те моменты, когда тебе кажется, что ты все про себя понял. Самая большая ценность – это люди. Алексей Трифонов, художественный руководитель театра, – человек энциклопедических знаний. Все то, чего я старательно избегал большую часть жизни, теперь стало предметом моего внимательного изучения. Я сейчас в состоянии человека, у которого вот-вот случится пополнение в семье: много тревоги, много ожидания и очень хочется, чтобы все сложилось правильно.
