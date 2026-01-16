и. о. директора Нижегородского театра оперы и балета

В Нижний Новгород я как раз приехал за новыми идеями, а не с чемоданом старых. Конечно, опыт никуда не делся, он помогает не наступать на одни и те же грабли. Но мне бы очень хотелось, чтобы новые мысли прилетали не из папки «Успешно реализовано», а, условно говоря, из космоса. Посмотрим, что город и театр мне подскажут. Сначала нужно немного прибраться. Потом – присмотреться. После – послушать. И, что особенно важно, – прислушаться. Для меня сейчас важно найти общий язык с людьми, многие из которых все чаще смотрят на часы и работают строго по стрелке. А театр живет только тогда, когда в нем забывают о времени. Это не значит, что нужно отменить трудовой кодекс. Но театр – не территория суеты. Беда – когда из театра бегут. Радость – когда в нем задерживаются. Когда встречу со зрителем ждут как дорогое свидание. Когда к ней готовятся, не жалея времени. В театре не работают. В театре служат. Вот эту атмосферу служения я и надеюсь почувствовать.