Театр художника

Когда тема аффектов впервые возникла в вашей жизни?

Меня уже много лет увлекает эпоха барокко и теория аффектов. В этом спектакле я и художник, и режиссер. Это направление можно назвать театром художника. Меня давно вдохновляла эстетика утонченного и роскошно-избыточного XVIII столетия. И в 2018 году я создала серию костюмов для перформанса-променада в Садах Этрета во Франции. С этой белой серии костюмов началось мое увлечение барокко. И эти костюмы стали основой спектакля, в них выступают артисты балета – они переносят нас в атмосферу эпохи, ими открывается и завершается спектакль.

Костюмы воплотили в себе черты XVIII века с его свободой, праздничностью и пышностью форм, но в новом современном и оригинальном прочтении. Силуэт и форма отсылают к пышным многослойным юбкам и корсетам, акцентирующим изгибы фигуры. С этими костюмами я начала делать перформансы с участием балетных танцоров. Отточенные движения классической хореографии усиливают образ и являются важным элементом в перформансе. Перформанс стал очень популярным, и за последние годы я с ним объездила весь мир – от Венеции до Лос-Анджелеса. Выступала после кутюрного показа Dolce & Gabbana на вилле Ольмо на озере Комо. Позже – на карнавале в Венеции, и участвовала в съемке Тима Уокера для W Magazine вместе с Николь Кидман.

Тут мне удалось предугадать тенденцию – совпасть с глобальным интересом к XVIII веку, эстетике искусственности, пресыщенности, гипертрофированным формам, решениям, и поэтому костюмы из этой барочной серии принесли мне популярность во всем мире.

Важную роль в спектакле играет еще одна – цветная серия костюмов, в которых работают солисты. Они отражают не образы персонажей, а образы эмоций.

Я начала их создавать в 2020-м для моей персональной выставки Fontes Amoris в Московском музее современного искусства. Тогда меня впервые увлекла теория аффектов, и я решила экспериментировать в этом направлении, попытавшись применить принципы теории аффектов к скульптуре, как художник, работая с формой похожим образом – я начала создавать скульптуры и костюмы как образы эмоциональных состояний, слепки эмоций.



Как ваш опыт художника и скульптора повлиял на режиссерское решение? Какой из этапов или моментов стали для вас профессиональным вызовом?

Пробовать что-то впервые всегда волнительно. И сначала было сложно адаптироваться к новым задачам и новому опыту. Но потом стало очень интересно. Оказалось, что творческий процесс художника и режиссера принципиально отличаются. Как художник я привыкла к тому, что все продумывается заранее – я создаю эскиз и потом его воплощаю, но творческий процесс режиссера происходит часто именно во время репетиций, многое меняется и от многого приходится отказываться, и, наоборот, придумываются такие вещи, которые ты не смог бы придумать до начала репетиционного процесса.

Плюс режиссерская работа во многом сопряжена с сотворчеством – с драматургом, хореографом, художником по свету, это обогащает процесс и дает возможность достичь более масштабного результата.