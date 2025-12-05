Айрат Тухватуллин временно будет руководить двумя театрами оперы и балета

В качестве места работы уже указан НОВАТ опера | балет (сокращенное название новосибирского театра), а в ленте появился первый пост, связанный с новостью:

«Первый день в Новосибирске. Вместе с директором департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Анной Грибановой встретились с коллективом театра. Побывали на знаменитом куполе. А дальше – погрузился в дела».

Также Тухватуллин пишет, что пока продолжит работать в Нижнем, чтобы «произвести мягкий транзит руководства», и в это время будет жить на два города. Причины перехода не разглашаются, как и имя нового главы Оперного.

Айрат Тухватуллин руководит Нижегородским театром оперы и балета около полутора лет, с апреля 2024 года. За это время в театре прошло больше десятка премьер. Две постановки – балет «Пиковая дама» и комическая опера «Похищение из сераля» – вошли в лонг-лист «Золотой маски». А в минувшие выходные Оперный победил в трех номинациях национальной премии «Онегин», став, среди прочего, Театром года.