«Раньше использовали шерсть бобра»: отправились в Театральное училище, чтобы заглянуть в удивительные мастерские будущих художников-бутафоров

Скульптурная мастерская – это два параллельных ряда парт, за которыми с нескрываемым удовольствием и почти в медитативном состоянии студенты 4 курса делают для учебного театра шляпы с имитацией золотого шитья.

Вдоль одной стены – стеллажи, заставленные учебными работами (скульптурами из пластилина). По всему пространству, включая подоконники, разложены всевозможные инструменты, заготовки и уже завершенные объекты (например, макеты интерьеров с миниатюрными стульчиками, одеяльцами, аккуратными квадратиками паркета).