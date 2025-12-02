«Раньше использовали шерсть бобра»: отправились в Театральное училище, чтобы заглянуть в удивительные мастерские будущих художников-бутафоров

Основные требования к бутафории – правдоподобность, износостойкость и дешевизна. Любой атрибут, создаваемый мастерами театральной имитации, должен пережить многочисленные падения, столкновения, сминания и многолетнее использование (бутафорские шляпы, например, рассчитаны на постоянную 6-летнюю службу – а купленная в магазине в таком режиме не протянет и месяца).
Внешняя близость к оригиналу – еще один важный критерий, а вот функциональностью можно пренебречь (в старинной книге с искусственными рубинами открываются только первые три листа!). И чем менее затратным будет изготовление, тем он ценнее (зачем заказывать дорогое кружево, да еще и тратить время на поиск нужного узора, если его можно нарисовать?). Всему этому в течение 4 лет учат студентов Нижегородского театрального училища на «театрально-декорационном отделении».
Сначала нас пригласили в бутафорскую мастерскую, условно разделенную на две части: в одной студенты создавали шаманские маски (!), в другой – цветы.
Алла Творогова
член Союза дизайнеров России, преподаватель театральной бутафории
Начинаем с изучения общих приемов, а после, во многом, подсказывает интуиция и сам материал. Основное требование – цветы нужно сделать так, чтобы в них поверили зрители. Мы используем крахмальную ткань, по ощущениям больше похожую на бумагу, но она прочнее и более гибкая, способная сохранять форму. А объем создается с помощью инструмента – бульки, которую нагревают на обычных электроплитках. Маски сейчас делают из картона, а еще есть одна очень старая техника – «лино», с использованием формы, например, из пластилина.
Скульптурная мастерская – это два параллельных ряда парт, за которыми с нескрываемым удовольствием и почти в медитативном состоянии студенты 4 курса делают для учебного театра шляпы с имитацией золотого шитья.
Вдоль одной стены – стеллажи, заставленные учебными работами (скульптурами из пластилина). По всему пространству, включая подоконники, разложены всевозможные инструменты, заготовки и уже завершенные объекты (например, макеты интерьеров с миниатюрными стульчиками, одеяльцами, аккуратными квадратиками паркета).
Ольга Синицына
Заслуженный работник культуры РФ, художник - постановщик, преподаватель росписи ткани, театрального макета, театральной композиции
Сейчас ребята делают цилиндрические головные уборы в технике «лино» с использованием гипсовой формы, на которую наматываем пропитанную клеем ткань. После высыхания конструкция становится прочной, потом ее дополнительно укрепляют проволокой. Современные технологии нам очень помогают: раньше бутафоры использовали шерсть бобра, сейчас мы обтягиваем атласной тканью или искусственным мехом, а театральные головные уборы (имитация прически) делаем, например, из регилина (синтетическая лента/тесьма, – Прим. ред.). Создание театральных костюмов – это один из вариантов дипломной работы. Мы учим имитировать любую технологию: вместо кольчуги – круги, затянутые тканью, вместо кружев – особый тип нанесения краски.
А художник Евгений Юсов учит студентов 4 курса рисовать девушку в розовом (на прошлом занятии была натурщица, сейчас – по фото).
Евгений Юсов
Художник
Они рисуют один объект, но в разном стиле, каждый в своем исполнении, в своем видении. В конце года у нас будет задание – написать всю фигуру в театральном костюме, декоративном. Ну а ближайшие несколько занятий – портреты.
Как нам объяснили выбор училища будущие художники-ремесленники (один и тот же текст слово в слово повторяли в каждой мастерской): при относительной свободе творчества здесь можно научиться всему (в частности, росписи тканей, созданию театральной композиции, бутафории, кукол, живописи, скульптуре и даже черчению). Такой универсализм оказывается очень полезен и при последующем выборе ВУЗа (обычно в Санкт-Петербурге или Казани), и для заработка своими умелыми руками.
Текст: Валерия Ельмесова
Фото: Анастасия Волкова
