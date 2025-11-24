В ЦТМ к Новому год готовят «остросюжетный и веселый» квест-детектив с оживающими игрушками

Режиссер, лауреат «Золотой маски» Владимир Золотарь вместе с драматургом Петром Вяткиным обновили любимую «Тайну старого дома» – постановка-бродилка с призраками превратилась в «волшебный семейный нуар».
В хорошо знакомом старом доме с игрушечной лавкой (принадлежавшей мастеру и его дочери из прошлой сказки) с некоторых пор живет семья сыщика. Действие второй части происходит ориентировочно в 1930-е годы, а новые главные герои, например, ожившие игрушки (!) и историк волшебства, ищут маму (теперь она заведует в игрушечном магазине), куда-то таинственно исчезнувшую прямо перед праздником.
Петр Вяткин
драматург
Папа-сыщик разыскивает маму-продавщицу из магазина игрушек. Дома её нет, на работе ее нет, детишки их что-то знают, но, хихикая, скрывают. Похоже, найти маму помогут только волшебные духи, руководимые братом следователя – историком волшебства. Зрители вместе с героями погружаются в историю семьи, и участвуют в расследовании – конечно, шуточном. А финальный поворот выведет повествование за рамки типичной детективной истории: дело будет «закрыто» совершенно неожиданным образом.
Когда: с 21 декабря по 10 января
Где: ЦТМ, Варварская, 32
6+
Фото: Оксана Шверницкая
