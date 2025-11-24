В ЦТМ к Новому год готовят «остросюжетный и веселый» квест-детектив с оживающими игрушками

драматург

Папа-сыщик разыскивает маму-продавщицу из магазина игрушек. Дома её нет, на работе ее нет, детишки их что-то знают, но, хихикая, скрывают. Похоже, найти маму помогут только волшебные духи, руководимые братом следователя – историком волшебства. Зрители вместе с героями погружаются в историю семьи, и участвуют в расследовании – конечно, шуточном. А финальный поворот выведет повествование за рамки типичной детективной истории: дело будет «закрыто» совершенно неожиданным образом.