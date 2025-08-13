Евгений Пыхтин, генеральный продюсер фестиваля и сооснователь ЦТМ: «Специфик» открывает город и театр с новых сторон. Мы очень ценим, что многие наши зрители открыты к этому новому опыту, к необычным форматам и посещению нетипичных для театра мест. Фестиваль рассказывает истории, которые откликаются в самой разной публике через личные ассоциации, воспоминания и эмоциональные переживания.

Екатерина Половцева в своей «Русалке» много работала с пластикой, танцем и звуком. Показ состоялся в бассейне «Дельфин», где своя уникальная акустика, которая придавала мистичности и сказочности происходящему. Кроме того, режиссер экспериментировала с визуальными метафорами через реквизит — многометровую полиэтиленовую пленку, имитирующую волны Днепра, веревки и сети, а также через само пространство — стерильность кафельной чаши бассейна, отсутствие воды (жизни). Надя Кубайлат в «Бесприданнице» провела параллель между образом героини, уязвимой перед обстоятельствами, и огромным торговым судном — баржей, на которой разворачивалось действие. Тема торговли тоже стала значимой в спектакле — Лариса уподобляется товару, у нее словно нет собственной воли, зритель сопереживает ей.

В свою очередь, Ярослав Жевнеров предложил свое осмысление текста Горького — его «Мещане» оказались посреди пустых павильонов закрытого ТЦ «Этажи», который у многих нижегородцев ассоциируется с семейными вылазками и сытыми 2010-ми. В авторском тексте история Горького переосмыслялась, и проблема коммуникации между поколениями была выражена актуальным для 2025 года языком.

Каждая постановка и событие фестиваля «Специфик» — это уникальный авторский взгляд на современный театр и конкретную локацию Нижнего, свои художественные методы и нарратив. Нижний определяет сценарный план на фестивале. Мы работаем в экстремальной среде, потому что в городе, на улице может произойти все, что угодно, наш проект вовлекает зрителей в приключение. Городской контекст и образы, которые дает сам город, мы усиливаем через художественные приемы.