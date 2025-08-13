Следили за превращением города (чаша бассейна и чаща «Красного просвещенца», яхт-клуб и усадебные балконы) в театральные подмостки – для авторского прочтения русской классики и экспериментальных постановок режиссеров со всей страны.
Начали спортивно (ведать не ведали, что таким пируэтам учат в театральном) на «Физ-ре» Дмитрия Мулькова. Мы, конечно, знали, что в партиципаторном спектакле зритель принимает активное участие, но к полноценной разминке с приседаниями, пробежкой и футболом были готовы не то чтобы все.
Выдыхали (и завороженно вздыхали!) во дворе усадьбы Рябининой – чеховского «Дядю Ваню» столичный режиссер Виктория Печерникова насытила контрастами – музыкальными (от колокольного звона Вознесенской церкви до Наутилуса Помпилиуса), световыми и сценографическими (не первый раз на сцене «Специфика» машинерия!).
Успели побродить по кварталу «Красный просвещенец» в поисках нижегородской Японии, где обнаружили театр в театре (японский уличный камисибай внутри спектакля-прогулки Никиты Васильева). Аригато!
Подпевали Горю (герой шукшинской «Калины Красной») в исполнении артиста ЦТМ и ТЮЗа Федора Боровкова (без ума от него третий год подряд!): «наскипидаренная душа» угощал шампанским и арбузами, а мы делили с ним его нелегкую долю с видом на зашвартованные яхты (и недоумевающих прохожих!).
Но главное было впереди: недописанная Пушкиным, но завершенная Екатериной Половцевой, «Русалка» в обезвоженном бассейне «Дельфин» покорила, кажется, всех – пластичностью Кристины Кондриной, сказочным хэппи эндом после трагических поворотов, кафельными берегами, целлофановыми реками (которые и волны Днепра, и свадебная фата, и любовные сети князя-изменщика с «мохнатым сердцем»).
Завершили фестиваль брождениями по чайной «Столбы» (скоро превратят в гостиницу!). Режиссер Иван Куркин соединил в своем экспериментальном спектакле «Случайная» судьбы горьковских героев «На дне» с реальными историями нижегородцев (провели ни одно очное интервью!).
Евгений Пыхтин, генеральный продюсер фестиваля и сооснователь ЦТМ: «Специфик» открывает город и театр с новых сторон. Мы очень ценим, что многие наши зрители открыты к этому новому опыту, к необычным форматам и посещению нетипичных для театра мест. Фестиваль рассказывает истории, которые откликаются в самой разной публике через личные ассоциации, воспоминания и эмоциональные переживания.
Екатерина Половцева в своей «Русалке» много работала с пластикой, танцем и звуком. Показ состоялся в бассейне «Дельфин», где своя уникальная акустика, которая придавала мистичности и сказочности происходящему. Кроме того, режиссер экспериментировала с визуальными метафорами через реквизит — многометровую полиэтиленовую пленку, имитирующую волны Днепра, веревки и сети, а также через само пространство — стерильность кафельной чаши бассейна, отсутствие воды (жизни). Надя Кубайлат в «Бесприданнице» провела параллель между образом героини, уязвимой перед обстоятельствами, и огромным торговым судном — баржей, на которой разворачивалось действие. Тема торговли тоже стала значимой в спектакле — Лариса уподобляется товару, у нее словно нет собственной воли, зритель сопереживает ей.
В свою очередь, Ярослав Жевнеров предложил свое осмысление текста Горького — его «Мещане» оказались посреди пустых павильонов закрытого ТЦ «Этажи», который у многих нижегородцев ассоциируется с семейными вылазками и сытыми 2010-ми. В авторском тексте история Горького переосмыслялась, и проблема коммуникации между поколениями была выражена актуальным для 2025 года языком.
Каждая постановка и событие фестиваля «Специфик» — это уникальный авторский взгляд на современный театр и конкретную локацию Нижнего, свои художественные методы и нарратив. Нижний определяет сценарный план на фестивале. Мы работаем в экстремальной среде, потому что в городе, на улице может произойти все, что угодно, наш проект вовлекает зрителей в приключение. Городской контекст и образы, которые дает сам город, мы усиливаем через художественные приемы.
Фото: Анастасия Волкова
