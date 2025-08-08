Первый уикенд театрального фестиваля «Специфик»: как это было

Завершали первый сайт-специфик-уикенд от ЦТМ на берегу взволнованной Волги – плакали с «Бесприданницей», у которой не случилось взаимности с прекрасным далёком (зато у зрителя точно произошел катарсис от сумеречного соло Анны Сильчук), восхищались сценографией (баржа, лодки, салют!) и неожиданными звуковыми решениями (Морриконе из «Хороший, плохой, злой»!). И радовались, конечно, за команду фестиваля, сделавшей театр на эти две недели нашей культурной константой.