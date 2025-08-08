Первый уикенд театрального фестиваля «Специфик»: как это было

Вспоминаем, с чего начался марафон сайт-специфик спектатклей, где главным героем стал Нижний. В репортаже редакционного фотографа Анастасии Волковой – «Бесприданница» на барже (премьера под дождем!), горьковские «Мещане» в закрытых «Этажах» и герои купринской «Ямы» на Кожевенной.
«Мещан» смотрели в закрывшихся «Этажах», где зрителей cреди заброшенных галерей догоняла атмосфера 2010-х («Я здесь купила свою первую Givenchy!»), которая бесконфликтно приняла классику Горького про семейные драмы и травмы.
Действие осовремененной купринской «Ямы» самарский режиссер Артем Устинов соединил с авторским текстом — в постановку врезаются, словно репетиционные, читки актеров. А сценой для нее стала крыша чайной «Столбы», будто вознесшая обитательниц дома терпимости начала XX века (с гаджетами из XXI-го) и их рассуждения о нравственном выборе на пьедестал.
Завершали первый сайт-специфик-уикенд от ЦТМ на берегу взволнованной Волги – плакали с «Бесприданницей», у которой не случилось взаимности с прекрасным далёком (зато у зрителя точно произошел катарсис от сумеречного соло Анны Сильчук), восхищались сценографией (баржа, лодки, салют!) и неожиданными звуковыми решениями (Морриконе из «Хороший, плохой, злой»!). И радовались, конечно, за команду фестиваля, сделавшей театр на эти две недели нашей культурной константой.
Фото: Анастасия Волкова
