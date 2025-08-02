Афиша второго уикенда (с 8 по 10 августа) театрального фестиваля «Специфик»

Следим за треволнениями героев Чеховского «Дяди Вани» Виктории Печерниковой в усадьбе Рябининой на Ильинской, «где время будто остановилось».

Когда: 8, 9 и 10 августа в 20:30

Пушкинскую «Русалку» Екатерина Половцева поставит в бассейне «Дельфин», где мы недавно открывали фестиваль. В чаше городского бассейна случится «трагическая сказка о любви, вине и тайне прошлого».

Когда: 8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 16:00 и 19:00

Шукшинскую «Калину красную» сыграют в яхт-клубе «Ока» под Молитовским мостом. Там Константин Соя представит исповедальную «историю о возвращении к себе».

Когда: 8 августа в 19:00, 9 и 10 августа в 17:00 и 19:00

От команды фестиваля: «По традиции состоятся пластические перформансы МОНОЛОГ.ЛАБ. Также пройдут лекции о театре и исследовании города от проекта нмхт. Их расписание мы скоро представим».

В блоке «Эксперимент» смотрим:

партисипаторную (зритель влияет на спектакль или просто наблюдает) «Физ-ру» Дмитрия Мулькова на спортивной площадке православной гимназии в Университетском переулке;

Когда: 8 августа в 19:00, 9 августа в 16:00 и 18:00, 10 августа в 14:00, 16:00 и 18:00

«Квартал, скрытый в листве» в «Красном просвещенце» – режиссер из Нижнего (первый местный за все три года фестиваля!) Никита Васильев благодаря интервью с жителями и поисках в архивах обнаружил (эксклюзив!) «японский след в истории» места;

Когда: 9 и 10 августа в 13:00, 15:00 и 17:00

«Случайную», действия которой Иван Куркин переносит в чайную «Столбы». На ее фасаде в эти выходные дают «Яму» Куприна, а в следующие – спектакль-приключение о проблемах коммуникации.

Когда: 9 и 10 августа в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Фото: Cаша Романов, Александр Сорвин

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