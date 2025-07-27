«Бесприданница» на барже, «Яма» в чайной, «Мещане» в ТЦ: афиша первого уикенда театрального фестиваля «Специфик»

Евгений Пыхтин, генеральный продюсер фестиваля, сооснователь ЦТМ: «Когда эмоциональная привязанность к пространству соединяется с мощным текстом автора и концепцией режиссёра, возникает большое художественное произведение, где главным героем становится сам город».

«Бесприданницу» Островского режиссер Надя Кубайлат (в прошлом году ставила «Солнечный удар») переносит на палубу настоящей баржи у берега Волги (где именно будет пришвартована, сообщат дополнительно). Речная тема – одна из центральных для фестиваля.

Когда: 1, 2 и 3 августа в 20:30

Горьковских «Мещан» в постановке Ярослава Жевнерова (смотрели его «Лианозово» в «Заповедных кварталах») ищем в здании бывшего торгового центра «Этажи» (закрыли осенью прошлого года).

Когда: 1 августа в 19:00, 2 и 3 августа в 17:00 и 19:00

Истории работниц домов терпимости из повести «Яма» Куприна режиссер Артем Устинов покажет у чайной «Столбы» на Кожевенной, 11 – месте действия (предположительно!) пьесы «На дне».

Когда: 1 августа в 19:00, 2 и 3 августа в 17:00 и 19:00

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