«В какой-то момент история захватила всех»

Выкса для них – бесконечная сцена, а лучшая театральная труппа – местные жители. Художница Катя Голотвина, продюсер Анастасия Федорук и театральный педагог Анастасия Жукова улетели в экспериментальную стратосферу, а после и героев отправили в космос. Как итог: зрители в восторге от сайт-специфик путешествий (бродили по гимназии № 14), все выксунцы (ну, почти!) стали актерами, а спектакль «Сочинение будущего» – визитной карточкой «Выкса-фестиваля».
С чего началась история всемирного спектакля-летания?
Катя Голотвина: Идея спектакля родилась, когда режиссер Борис Павлович впервые приехал в Выксу. Это была его «выксунизация» – он побывал на спектаклях «По домам» (где местные жители знакомят гостей с городом и своими домами. – Прим. ред.), «По углам», увидел проект «Выксунская майолика» – и, кажется, по-настоящему почувствовал город. Тогда же Борис открыл для нас еще одну неожиданную тему – космос в Выксе. У Александра Васильевича Сухово-Кобылина, знаменитого драматурга, часто бывавшего здесь, есть малоизвестный философский трактат «Всемир». В нем он описывает «летание» как итог внутренней эволюции человека, состояние, где материя подчиняется духу. Эта идея – звено между Выксой и русским космизмом – стала основой будущего спектакля.
Анастасия Федорук: Мы не ожидали, что откликнется столько людей – на первую встречу пришло около 180 человек. Это был не кастинг в привычном смысле, а скорее знакомство. Мы слушали и пытались понять: кто зачем пришел, с каким настроем, с каким чувством юмора, с каким внутренним импульсом. Не отбирали «лучших» – скорее находили каждому свое место и формат участия. И да, уже на старте стало понятно: люди не просто согласны, они хотят участвовать.
Анастасия Жукова: В нашем спектакле «Сочинение будущего» артисты воплощали себя через роли – не через собственную биографию, как это часто бывает в «театре горожан», а создавая персонажей и придумывая для них сюжеты. Эти образы и истории рождались в соавторстве с профессиональной командой: режиссером Борисом Павловичем, драматургом Элиной Петровой, композитором Ромой Цепелевым, художницами Олей Павлович и Машей Лукой.
Думаю, когда Борис все это задумывал, он и не предполагал, что сам станет частью спектакля – сотрудником Института летания. Но в какой-то момент история захватила всех: и команду, и гимназию.
К. Г: Трехэтажная гимназия № 14 на время превратилась в Институт летания имени А. В. Сухово-Кобылина. В ее коридорах, кабинетах, фойе и даже гардеробной развернулись живые истории – каждая в своей локации, со своим настроением и героями. Театральная лаборатория начала работу еще в феврале, а первый показ состоялся в июле. Полгода совместного творчества ушли не только на создание сценария, но и на выстраивание отношений внутри команды. Это, наверное, стало главным условием успеха – ведь нужно было объединить самых разных людей: от пятилетних детей до 75-летних взрослых, с разными профессиями, взглядами, привычками. И сделать так, чтобы они играли вместе.
А.Ж: Конечно, были и сложности. Некоторые спрашивали: «Когда уже начнутся настоящие репетиции?». Кто-то уходил — и это абсолютно нормально. Но суть в том, что в подобных проектах процесс не менее важен, чем результат.
К. Г.: Особенность нашей работы заключалась в сложной системе соучастия. Мы все – с разными навыками и профессиональным опытом – вместе шли в неизвестность и в процессе обнаруживали смыслы. Это доверие, которое мы выстраивали на протяжении всего совместного пути, оказалось особенно ценным и стало основой для того, что в итоге получилось.
Какая история из тринадцати стала вашей любимой?
А. Ф.: Мой фаворит – история про Шухова. В нашей версии он обрел бессмертие – сидит в Институте летания и принимает гостей, а рядом с ним – его прапраправнучка. (Речь, конечно, о великом инженере Владимире Григорьевиче Шухове.) Сцена построена на импровизации: зрители приходят, начинается разговор, и дальше все развивается спонтанно. Это живое, искреннее, порой смешное и всегда очень увлекательное взаимодействие. Актеры – подростки, и это придает сцене свободу и легкость, которые невозможно спланировать заранее.
К. Г.: Никто не уходил равнодушным из «отдела трансплантологии», где пересадили мозг обезьяны в тело человека. Там разворачивалась многослойная драма о прогрессе, этических границах исследователей, о том, как человек обращается с планетой и имеет ли он право так поступать с остальными жителями Земли.
А. Ж.: Меня тронула сцена в отделе фитолингвистики, где героиня разговаривала с растениями. У нее трагическая история – мама больна, и дочь ищет, как ее можно спасти.
Почему постановку называют особенной?
А. Ж.: Если говорить о ключевых чертах спектакля, то первая – это иммерсивность. Мы полностью погружаем зрителей в среду: через визуальные решения, музыку, легенду, в которой существуют артисты и проводники. Вторая важная особенность – сайт-специфичность: постановка создавалась специально для этого пространства, и все декорации проектировались именно под гимназию. И, наконец, третье – партиципаторность, искусство соучастия. Как мы уже говорили, этот спектакль мы сочиняли все вместе.
К. Г.: Мы много экспериментировали. Важно, что мы не переделывали пространство гимназии, а старались встроиться в него. Например, полностью заменили листы на стандартных школьных стендах – их оформила московская дизайн-группа «КАТЯТА». Еще одна важная коллаборация – с Евгением и Натальей Гриневич, супружеской парой, много лет работающей над проектом «Планетяне». Мы поселили планетян на последнем этаже школы.
Спектакль включал множество сцен и локаций. Как зрители ориентировались в пространстве?
А. Ж.: В самом начале мы собирали всех зрителей в «зале собраний». Затем каждый, пользуясь картой Института летания, мог выбирать свой маршрут самостоятельно. В среднем каждый зритель успевал увидеть только четыре истории. А в финале все встречались в спортивном зале – в «зале запуска».
К. Г.: В некоторых локациях зрители становились участниками действия. Например, у нас есть Ученый совет – команда исследователей в возрасте от 5 до 9 лет. Им невозможно было бы играть по сценарию – это шло бы вразрез с их природой. А вот у Веры Субботиной, героини, которая улетела на Сатурн, наоборот – четко выстроенная сцена. Там зритель остается просто наблюдателем. Эти противоположные подходы к взаимодействию прекрасно уживаются в пространстве спектакля.
А. Ф.: Чтобы понять, как работает движок спектакля, мы устраивали технические прогоны. Тогда приходили друзья и знакомые участников – в основном подростки. Сначала некоторые вели себя с вызовом: сидели с газировкой, смеялись, подначивали. Но постепенно что-то менялось – они втягивались. А потом возвращались на другие показы уже не ради прикола, а потому что им действительно становилось интересно.
К. Г.: Для меня самый сильный момент – это финал. Когда звучит последняя песня и артисты всех возрастов поют хором: «ВСЕМИР – есть воплощенный разум». В этот момент вдруг понимаешь: произошло что-то важное.
А. Ж.: Это действо, которое мало кого оставит равнодушным, потому что оно про сопричастность, ощущение праздника, веру и надежду.
К.Г.: И мы планируем повторные показы в Выксе. Всех ждем!
Текст: Анна Горбунова
Фото: Ольга Орехова
Стиль: Алина Семяшкина
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