С чего началась история всемирного спектакля-летания?



Катя Голотвина: Идея спектакля родилась, когда режиссер Борис Павлович впервые приехал в Выксу. Это была его «выксунизация» – он побывал на спектаклях «По домам» (где местные жители знакомят гостей с городом и своими домами. – Прим. ред.), «По углам», увидел проект «Выксунская майолика» – и, кажется, по-настоящему почувствовал город. Тогда же Борис открыл для нас еще одну неожиданную тему – космос в Выксе. У Александра Васильевича Сухово-Кобылина, знаменитого драматурга, часто бывавшего здесь, есть малоизвестный философский трактат «Всемир». В нем он описывает «летание» как итог внутренней эволюции человека, состояние, где материя подчиняется духу. Эта идея – звено между Выксой и русским космизмом – стала основой будущего спектакля.



Анастасия Федорук: Мы не ожидали, что откликнется столько людей – на первую встречу пришло около 180 человек. Это был не кастинг в привычном смысле, а скорее знакомство. Мы слушали и пытались понять: кто зачем пришел, с каким настроем, с каким чувством юмора, с каким внутренним импульсом. Не отбирали «лучших» – скорее находили каждому свое место и формат участия. И да, уже на старте стало понятно: люди не просто согласны, они хотят участвовать.



Анастасия Жукова: В нашем спектакле «Сочинение будущего» артисты воплощали себя через роли – не через собственную биографию, как это часто бывает в «театре горожан», а создавая персонажей и придумывая для них сюжеты. Эти образы и истории рождались в соавторстве с профессиональной командой: режиссером Борисом Павловичем, драматургом Элиной Петровой, композитором Ромой Цепелевым, художницами Олей Павлович и Машей Лукой.

Думаю, когда Борис все это задумывал, он и не предполагал, что сам станет частью спектакля – сотрудником Института летания. Но в какой-то момент история захватила всех: и команду, и гимназию.

К. Г: Трехэтажная гимназия № 14 на время превратилась в Институт летания имени А. В. Сухово-Кобылина. В ее коридорах, кабинетах, фойе и даже гардеробной развернулись живые истории – каждая в своей локации, со своим настроением и героями. Театральная лаборатория начала работу еще в феврале, а первый показ состоялся в июле. Полгода совместного творчества ушли не только на создание сценария, но и на выстраивание отношений внутри команды. Это, наверное, стало главным условием успеха – ведь нужно было объединить самых разных людей: от пятилетних детей до 75-летних взрослых, с разными профессиями, взглядами, привычками. И сделать так, чтобы они играли вместе.

А.Ж: Конечно, были и сложности. Некоторые спрашивали: «Когда уже начнутся настоящие репетиции?». Кто-то уходил — и это абсолютно нормально. Но суть в том, что в подобных проектах процесс не менее важен, чем результат.

К. Г.: Особенность нашей работы заключалась в сложной системе соучастия. Мы все – с разными навыками и профессиональным опытом – вместе шли в неизвестность и в процессе обнаруживали смыслы. Это доверие, которое мы выстраивали на протяжении всего совместного пути, оказалось особенно ценным и стало основой для того, что в итоге получилось.