Ася Желвакова: «В театре из артиста сделать подонка – три секунды, а вот чтобы создать героя, нужно постараться»

Ася, к вам пришла идея этой постановки восемь лет назад, когда вы учились в НГТУ имени Алексеева. Как же вы стали режиссером?

Я поступила на «Управление инновациями» и поняла, что мне близка еще и режиссура. Соединила две сферы, осознавая, что буду создавать в искусстве то, чего до меня еще не было. Когда я училась, я была очарована Алексеевым и не понимала, почему нет отдельного вводного урока про него. С первого курса у меня была мечта создать что-то про нашего великого конструктора. После четырех лет обучения на режиссера в Москве я поняла, что нужно возвращаться в Нижний и делать проект.



Инновация случилась, и до вас в нашей стране еще не ставили оперные байопики?



«Подводные крылья» – один из первых российских оперных байопиков о научном гении, и он задает новую траекторию музыкального театра. Герой-инженер в музыкальном театре – редкость, если не уникальность. О художниках, политиках, поэтах – да. О конструкторах – почти нет.

Все было как у Менделеева: закрываю глаза и вижу название – «Оперный байопик “Подводные крылья” о конструкторе, создателе судов на подводных крыльях и экранопланов Ростиславе Алексееве». Это было провидение – без поиска форматов и принципов «кради как художник».

Оперу воспринимают как элитарное и недосягаемое искусство. Мы же сделали абсолютно адаптивную форму – наши солисты пропевают текст таким образом, чтобы все было понятно, а мелодия воспринималась легко.

У нас точно не стояла задача написать оперу в формате соцреализма: труд, май, победа, «Ростик, мы с тобой!» Мы сделали современную постановку. Драматург предложила рассказывать историю Алексеева через его две главные роли – капитана и доктора. В бюро в СССР все было засекречено, во время работы никто не мог прямо называть имя Ростислава Евгеньевича. И все писали, звонили, обращались к «доктору», понимая, что это Алексеев. Этот момент подарил нам метафору, глубину, двойственность – и драму.