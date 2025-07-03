Олег Шапков: «Первое погружение в роль как прыжок с парашютом»

Он – лицо театрального Нижнего, сооснователь проекта «ZOOпарк» (вместе со Львом Харламовым), великий экспериментатор (от старушки-Ленина по Пелевину в ЦТМ до вора-строителя в «На дне») и фаталист, а еще самый пластичный танцор в рилсах дочери и, конечно, артист Драмы и наш краш. В гримерных кулуарах обсудили с лауреатом «Золотой маски» (сыграл сразу две роли в кукольной мистерии «И дольше века длится день…» в Москве!) Олегом Шапковым главный кайф профессии (которая начала открываться только в 40!), российскую театральную школу (спойлер: пора все менять, а Станиславский – не панацея) и нижегородский протяжный диалект. Оказывается, мы якаем и ёкаем!
Фаина Раневская говорила, что «самое главное для актера – трепет». После 30 лет на сцене вы все еще волнуетесь перед выходом?
Выбрасывается адреналин и организм начинает переваривать его. Неважно, какое количество спектаклей отыграл, все равно есть этот мандраж.
Как справляться с этим состоянием?
Это работа актера над собой. Надо уметь самостоятельно готовиться – думать, простраивать, предлагать, решать. Самое интересное в театре – это же не показ. Главное – первое погружение, когда только нащупываешь роль, ищешь внутреннюю дорогу персонажа. Мне кажется, похожие ощущения при прыжке с парашютом. Всегда делаешь шаг в неизвестность.
За что еще любите свою профессию?
Мне интересно, когда меня обогащают. Когда я должен «допрыгнуть» до роли. Для настоящего режиссера я не просто функция с наработками, а краска в руках профессионального художника. Много кто может просто написать синопсис и поставить. А как ты будешь с актерами общаться? Настоящий мастер «рожает» спектакль – сажает идею, как косточку, растит ее, ухаживает за ней.
На самом дела только после сорока профессия начала приоткрываться, показывать, насколько она прекрасна. С каждым годом космическое пространство с бесконечными дверями возможностей расширяется, как и внутренний объем.
Вы три с половиной года работали в пермском «Театр-Театре» и сказали, что уральский говор почти невозможно убрать. А у нижегородского диалекта какая специфика?
У нас люди немного оттягивают концы слов, говорят через я» и ё – например, пятнадцать, лягушки. В Сормове и Канавине, на Автозаводе немножко распевают. Ну, где были деревни, там они и остались (смеется).
Почему Пермь, а не Москва и Питер?
Меня в театральном училище прекрасно воспитали – заниматься театром можно везде. Но после Перми в 2016 я год жил в Москве. А она предлагала мне только бесконечное ожидание – проб, съемок, репетиций. Я чуть с ума не сошел в этом состоянии. В один момент собрал вещи и вернулся в Нижний. Самое интересное, что сразу после этого мне предложили проект в московском театре «Таратумб». Как только отпускаешь, всё сразу приходит. Поэтому я фаталист.
Там вы до сих пор играете одну из главных ролей в мистерии «И дольше века длится день». (В 2018 году стала победителем «Золотой маски» как лучший спектакль в театре кукол. – Прим. ред.) Кстати, композитор постановки Ольга Шайдуллина из Нижнего – тоже лауреат нашей премии в этому году.
Да, мы поставили одну из сюжетных линий романа Чингиза Айтматова – историю про бывшего фронтовика и военнопленного Абуталипа Кутыбаева. Мой герой очень земной, честный и прямой человек. Мы оба говорим что думаем. Он живет с большой буквы и ко всему имеет отношение.
Про театр «ZOOпарк» – вы ведь его основали с актером и режиссером Львом Харламовым еще в студенчестве?
Идея первого спектакля появилась в 1992 году, когда я учился в училище имени Евстигнеева на актера, а Лева – на кукольника (хотя я первоначально тоже поступил на это направление). Но театр мы открыли только через десятьлет после окончания. Все это время мы обсуждали материал, встречались и расходились. Но потом решили: «Сейчас или никогда». Мы тогда вели на «Русском радио» ночную программу «Телефон спасения». Нам звонили люди в три часа ночи, а мы придумывали стихи на разные темы – проще говоря, игра буриме, но в прямом эфире. Так вот, на первый спектакль мы взяли кредит без процентов у директора радиохолдинга Александра Малышева. Сейчас 130 тысяч рублей – это смешная сумма, но отдавали мы ее десять лет. Первый показ прошел в Доме актера. Там никто не появлялся, мы часто уходили в минус. Хочешь играть – плати деньги и ставь спектакль, билеты не продаются. Но с каждым разом зрителей становилось все больше – нас приняла и поняла публика.
Театр существует до сих пор?
Номинально да, но у нас нет постоянной площадки. А театру нужен дом.
Представим, что вам предлагают неограниченный бюджет на развитие театра «ZOOпарк».
Я бы смотрел в сторону закрытой театральной школы. С возрастом я понимаю, что педагогика – это очень серьезная, трепетная, внимательная история. Ты же формируешь личность человека на всю жизнь! Мне нравятся американские актерские школы.
Чем они отличаются от наших?
Там учатся за деньги. У нас на бюджете халявят, а так была бы финансовая ответственность. Можно проследить по театру – подаришь пригласительные на спектакль, а никто не приходит. А когда человек сам покупает билет, то месяц готовится и ждет.
Но и театральное образование в России должно меняться. Сейчас будущих артистов начинают «стирать» в воде, которая была несколько десятилетий назад. Нужны новые принципы – мировой театр давно убежал вперед. Наша актерская школа – это музей, а сотрудники – хранители мумий. Я это заметил еще в 1991-м, когда поступил в училище. Сейчас театральные плиты разламываются.
Когда на первом курсе начинаешь читать Станиславского, то все понимаешь, но применить не можешь – слишком рано. А потом работаешь в настоящем театре и понимаешь, что уже поздно. Чтобы заниматься по Станиславскому, с тобой должен заниматься твой личный Станиславский в вузе. Но у всех разные дверцы входа в профессию актера: через голос, физику, тишину, силу, похвалу.
А у вас как было?
Я люблю пожестче. Должен быть конфликт, когда вы вырабатываете свой язык спектакля.
Какую роль хотите сыграть?
Короля Лира. Но вообще сейчас хочется простых мудрых историй про людей, как у Василия Шукшина. Хочется разговаривать со зрителем о вечном. В этом мастер – Чехов. Но его читатели «вскрывают» намного позже, когда уже приобрели определенный бэкграунд.
Олег Шапков сфотографирован на Театральной площади у здания Академического театра драмы (и у памятника Николаю Добролюбову – литературному публицисту, критику и нижегородцу!).
Текст: Анна Горбунова
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Алина Семяшкина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Комментарии (0)