Олег Шапков: «Первое погружение в роль как прыжок с парашютом»

Фаина Раневская говорила, что «самое главное для актера – трепет». После 30 лет на сцене вы все еще волнуетесь перед выходом?

Выбрасывается адреналин и организм начинает переваривать его. Неважно, какое количество спектаклей отыграл, все равно есть этот мандраж.

Как справляться с этим состоянием?

Это работа актера над собой. Надо уметь самостоятельно готовиться – думать, простраивать, предлагать, решать. Самое интересное в театре – это же не показ. Главное – первое погружение, когда только нащупываешь роль, ищешь внутреннюю дорогу персонажа. Мне кажется, похожие ощущения при прыжке с парашютом. Всегда делаешь шаг в неизвестность.

За что еще любите свою профессию?

Мне интересно, когда меня обогащают. Когда я должен «допрыгнуть» до роли. Для настоящего режиссера я не просто функция с наработками, а краска в руках профессионального художника. Много кто может просто написать синопсис и поставить. А как ты будешь с актерами общаться? Настоящий мастер «рожает» спектакль – сажает идею, как косточку, растит ее, ухаживает за ней.

На самом дела только после сорока профессия начала приоткрываться, показывать, насколько она прекрасна. С каждым годом космическое пространство с бесконечными дверями возможностей расширяется, как и внутренний объем.

Вы три с половиной года работали в пермском «Театр-Театре» и сказали, что уральский говор почти невозможно убрать. А у нижегородского диалекта какая специфика?

У нас люди немного оттягивают концы слов, говорят через я» и ё – например, пятнадцать, лягушки. В Сормове и Канавине, на Автозаводе немножко распевают. Ну, где были деревни, там они и остались (смеется).