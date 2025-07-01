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Театр

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Театральный фестиваль «Специфик» объявил режиссерский состав этого года

Фестиваль сайт-специфик спектаклей от Центра театрального мастерства пройдет в Нижнем с 1 по 3 и с 8 по 10 августа. Команда анонсирует программу и открывает продажу билетов в первой половине июля, а пока знакомит с режиссерами и кураторами.

В блоке «Текст в городе» — российские театральные постановщики Артем Устинов и Елизавета Бондарь (номинанты «Золотой маски»), и Ярослав Жевнеров (участник лаборатории ЦТМ) будут переосмысливать классику мировой литературы в неочевидных городских локациях.

Куратором блока «Эксперимент» станет исследователь театра, доцент РГИСИ и кандидат искусствоведения Юлия Клейман. Вместе с  одним из самых востребованных молодых режиссеров Дмитрием Мульковым, автором постановок «Александрийского театра» Иваном Куркиным и актером Никитой Васильевым они вдохновляются эссе писательницы и критика Сьюзан Сонтаг «Против интерпретации» и приглашают зрителя «вступить в живой диалог с пространством, учиться видеть, слышать и чувствовать его».

Евгений Пыхтин, руководитель ЦТМ и генеральный продюсер фестиваля: Специально для фестиваля современные российские режиссеры создают новые спектакли в разных направлениях. Это живой срез актуального театра, где каждая постановка рождается в диалоге с конкретным местом в городе, и пространство становится частью художественного высказывания. Ни один спектакль невозможно перенести на другую сцену — они неразрывно связаны с местами, в которых происходят, и увидеть их можно только во время фестиваля.

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