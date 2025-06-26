Анастасия Желнина: «Я приходила домой после репетиций и каждый вечер плакала»

Драматический бестселлер ТЮЗа спектакль «Сотворившая чудо» оценили и нижегородская публика, и театральные критики, и «Золотой фонд» России (в сотне лучших постановок!). Сопереживаем Элен Келлер (история про слепоглухую девочку основана на реальных событиях) в лице актрисы Анастасии Желниной.
Режиссер Алексей Логачев делал спектакль про Энни Салливан – молодую девушку, в которую никто не верит. Не было цели, чтобы зрители только сидели и плакали над бедным больным ребенком, который не видит, не слышит и не говорит.
Мы рассказываем о тех, кто впервые сталкивается с серьезной профессиональной задачей. Например, в театре: ты приходишь, в тебя не верят, приходится доказывать, что ты что-то можешь. Сначала тебе дают маленькую роль, потом чуть побольше – и ты цепляешься за этот шанс, стараешься показать, что способен на большее. То же самое и у Энни. Поэтому акцент был сделан именно на ее борьбе, а не на болезни ребенка как на обстоятельстве. И, конечно, это история про любовь. В конце первого акта Салливан говорит: «Я приехала сюда не ради любви, а ради денег». Но финал спектакля показывает иное: она дактилирует: «Я люблю Эллен – всегда и навсегда».
Меня потрясли дневники Элен Келлер. Она окончила университет, стала профессором, собирала лекции и даже научилась говорить. Я не понимала, как слепоглухой человек может освоить речь. Оказалось, она училась, прикладывая руку к горлу учителя и ощущая вибрации, движение языка, положение органов при разных звуках. Нам сложно представить, как можно, трогая горло и язык, понять механизм речи. Для нас это естественно, а для нее – результат титанического труда.
Конечно, мы все плакали, когда читали пьесу. Наша работа началась со знакомства с Юлией Кремневой и ее сыном Петей. Целую неделю мы приезжали к ним домой с самого утра и наблюдали за обычным днем необычного ребенка. Потом мы привезли Петю в театр, чтобы посмотреть, как он поведет себя в незнакомом месте. Дома он ориентируется легко, но здесь все трогал, залезал в кабинеты, открывал шкафы. Это очень помогло в работе. После премьеры мама Пети плакала и благодарила всю команду. Это был трогательный момент: она пришла за кулисы, мы обнимались, она не могла сдержать эмоций.
Успех нашего спектакля в долгой подготовке. Режиссер и наш директор Инна Вячеславовна Ванькина познакомили труппу с семьей, где есть слепоглухонемой ребенок. Я еще читала книги о детях с сенсорными нарушениями, смотрела документальные фильмы. Только после этого мы начали репетировать и переносить на сцену все, что увидели и узнали.
Я репетировала вслепую. Я понимала, что не смогу весь спектакль играть с закрытыми глазами, но сначала мне было важно прочувствовать это состояние. Потом тело запомнило ощущения максимальной включенности и осторожности. Как-то я ехала из Москвы на ночном поезде. Захожу в купе, соседи спят. Я переоделась, убрала чемодан, залезла на свою верхнюю полку и только потом поняла, что сделала все в полной темноте, не включая свет.
Зритель видит не просто бешеную или избалованную девочку, которая делает что хочет. Элен устраивает драки не из-за вредности – это ее единственный способ передать эмоции. Она не может выразить чувства словами, но может, например, схватить что-то со стола и швырнуть или, как в моем любимом моменте, дернуть скатерть – и все летит вниз. Такие детали зритель быстро считывает, а значит, я все делаю правильно. Многие мои знакомые, придя на спектакль, говорили: «Я знала, что буду смотреть на слепоглухонемого ребенка, но понимала, что ты видишь и слышишь. Боялась, что зазор будет мешать». А после спектакля признавались: «Я вообще забыла о том, что ты актриса. Ты идешь, видишь столб в декорациях, врезаешься в него – и я думаю: “Она сейчас упадет!” Потом понимаю, что это игра, но впечатление сильное». Здорово, когда так получается.
Я приходила домой после репетиций и каждый вечер плакала. Ближе к премьере, когда мы уже делали прогоны на сцене, у меня внутри что-то не складывалось. Мне казалось: «Господи, как я плохо все делаю, как это ужасно! Наверное, все придут и будут в шоке – кто меня вообще выпустил на сцену?» Не могу сказать, что кто-то сказал мне волшебную фразу – и все изменилось. Сначала казалось, что вся история состоит из отдельных кусков, а потом вдруг срослось.
Режиссер Алексей Александрович верил в меня даже больше, чем я сама. И много помогал. А было действительно сложно – я еще училась в ГИТИСе, шла сессия, приходилось уезжать, пропускать репетиции, потом возвращаться и наверстывать.
После этой роли я иначе взглянула на профессию. У меня же почти нет слов в пьесе. Нечем прикрыться – ни текста, ни монологов. Все должно идти изнутри. Надо накопить энергию, чтобы зритель почувствовал то, что ты хочешь передать. Наверное, в этом суть актерской профессии. Это был отличный профессиональный тренинг. После этого спектакля я стала более эмпатичной, начала читать про детей с ограниченными возможностями, помогать фондам.
|Анастасия Желнина сфотографирована в закулисье Театра юного зрителя, который в 19 лет, после училища, стал «домом» для юной актрисы. Нижегородскую сцену открыли почти сто лет назад спектаклем «Недоросль» Фонвизина.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Вера Яковлева
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: SALON SVOBODA
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