Анастасия Желнина: «Я приходила домой после репетиций и каждый вечер плакала»

Режиссер Алексей Логачев делал спектакль про Энни Салливан – молодую девушку, в которую никто не верит. Не было цели, чтобы зрители только сидели и плакали над бедным больным ребенком, который не видит, не слышит и не говорит.

Мы рассказываем о тех, кто впервые сталкивается с серьезной профессиональной задачей. Например, в театре: ты приходишь, в тебя не верят, приходится доказывать, что ты что-то можешь. Сначала тебе дают маленькую роль, потом чуть побольше – и ты цепляешься за этот шанс, стараешься показать, что способен на большее. То же самое и у Энни. Поэтому акцент был сделан именно на ее борьбе, а не на болезни ребенка как на обстоятельстве. И, конечно, это история про любовь. В конце первого акта Салливан говорит: «Я приехала сюда не ради любви, а ради денег». Но финал спектакля показывает иное: она дактилирует: «Я люблю Эллен – всегда и навсегда».



Меня потрясли дневники Элен Келлер. Она окончила университет, стала профессором, собирала лекции и даже научилась говорить. Я не понимала, как слепоглухой человек может освоить речь. Оказалось, она училась, прикладывая руку к горлу учителя и ощущая вибрации, движение языка, положение органов при разных звуках. Нам сложно представить, как можно, трогая горло и язык, понять механизм речи. Для нас это естественно, а для нее – результат титанического труда.

Конечно, мы все плакали, когда читали пьесу. Наша работа началась со знакомства с Юлией Кремневой и ее сыном Петей. Целую неделю мы приезжали к ним домой с самого утра и наблюдали за обычным днем необычного ребенка. Потом мы привезли Петю в театр, чтобы посмотреть, как он поведет себя в незнакомом месте. Дома он ориентируется легко, но здесь все трогал, залезал в кабинеты, открывал шкафы. Это очень помогло в работе. После премьеры мама Пети плакала и благодарила всю команду. Это был трогательный момент: она пришла за кулисы, мы обнимались, она не могла сдержать эмоций.

