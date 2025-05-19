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«Это как сборная страны по юмору»: что будет на «Комедiя-ФЕСТ» в этом году

За 9 дней на театральном фестивале в Нижнем покажут с десяток лучших комедийных спектаклей со всей страны (было 152 заявки из 84 городов). Отбирали, например, кинокритик и член жюри «Золотой Маски» Александр Вислов, режиссер и выпускник Школы Райкина Дмитрий Кириченко, одна из ведущих актрис нижегородского театра «Вера» Анастасия Дудоладова.

На большой и малой сценах «Комедiи» (а еще в Драме) — от водевиля и трагикомедии до буффонад и житейской комедии. Фестиваль стартует с «Одураченного мужа» по Мольеру, а завершится «Мандатом» «Студии театрального искусства» Сергея Женовача.

Артем Николаев, заместитель директора по творческой деятельности тетра «Комедiя»: Наш отбор — это как сборная страны по юмору: мы стараемся взять лучшее во всех регионах! Каждый год мы собираем экспертный совет: театральных профессионалов из разных городов, которые отсматривают спектакли и выбирают самые смешные и интересные. Потому что смех — он разный: кто-то любит остроумные шутки или искрометные гэги, а другие — тонкую иронию.

Когда: 2-10 июня
Где: Грузинская, 23

от 12+

Фото: Нижегородский театр «Комедiя»

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